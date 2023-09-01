Чиновники будут дежурить в бывших общежитиях по вечерам в Белгороде

По его словам, подрядчики увеличили число рабочих на объектах и своевременно вывозят мусор со стройплощадок. Но у жителей домов всё равно остаются вопросы, касающиеся процесса ремонта. По мнению губернатора, они будут возникать вплоть до его окончания. Поэтому глава региона порекомендовал министерству ЖКХ Белгородской области и администрации Белгорода организовать дежурство своих сотрудников по вечерам в этих домах, чтобы люди могли оперативно услышать ответ на вопрос, который их волнует.