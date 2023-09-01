Чиновники будут дежурить в бывших общежитиях по вечерам в Белгороде

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
1 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил, как идёт капитальный ремонт двух многоквартирных домов областного центра, которые раньше считались общежитиями. Здания находятся на Гражданском проспекте, 27а и улице Коммунальной, 8.
По его словам, подрядчики увеличили число рабочих на объектах и своевременно вывозят мусор со стройплощадок. Но у жителей домов всё равно остаются вопросы, касающиеся процесса ремонта. По мнению губернатора, они будут возникать вплоть до его окончания. Поэтому глава региона порекомендовал министерству ЖКХ Белгородской области и администрации Белгорода организовать дежурство своих сотрудников по вечерам в этих домах, чтобы люди могли оперативно услышать ответ на вопрос, который их волнует.
Желательно ближе к 18 часам, когда люди возвращаются с работы. Чтобы жители могли задавать все интересующие вопросы и оперативно исправлять текущие замечания, если они будут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона пообещал ещё раз приехать в эти дома в конце октября, чтобы лично посмотреть, насколько они готовы к общественной приёмке.
Напомним, на проспекте Богдана Хмельницкого 133 в ходе капремонта крыши залило пять комнат семейного общежития. Подрядчик обещал компенсировать людям причинённый ущерб, но уже три месяца кормит их «завтраками». В ситуации должен разобраться министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев.