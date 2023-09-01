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Чиновники будут дежурить в бывших общежитиях по вечерам в Белгороде

Чиновники будут дежурить в бывших общежитиях по вечерам в Белгороде

1 сентября 2023, 19:48
Фото: 1MI
Такую рекомендацию Вячеслав Гладков дал министерству ЖКХ региона и администрации областного центра, чтобы люди могли максимально быстро получить ответы на наболевшие вопросы из первых уст.

1 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил, как идёт капитальный ремонт двух многоквартирных домов областного центра, которые раньше считались общежитиями. Здания находятся на Гражданском проспекте, 27а и улице Коммунальной, 8.

По его словам, подрядчики увеличили число рабочих на объектах и своевременно вывозят мусор со стройплощадок. Но у жителей домов всё равно остаются вопросы, касающиеся процесса ремонта. По мнению губернатора, они будут возникать вплоть до его окончания. Поэтому глава региона порекомендовал министерству ЖКХ Белгородской области и администрации Белгорода организовать дежурство своих сотрудников по вечерам в этих домах, чтобы люди могли оперативно услышать ответ на вопрос, который их волнует.

Желательно ближе к 18 часам, когда люди возвращаются с работы. Чтобы жители могли задавать все интересующие вопросы и оперативно исправлять текущие замечания, если они будут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона пообещал ещё раз приехать в эти дома в конце октября, чтобы лично посмотреть, насколько они готовы к общественной приёмке.

Напомним, на проспекте Богдана Хмельницкого 133 в ходе капремонта крыши залило пять комнат семейного общежития. Подрядчик обещал компенсировать людям причинённый ущерб, но уже три месяца кормит их «завтраками». В ситуации должен разобраться министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев.

Во время капремонта общежитие в Белгороде залило дождями
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#Город#Дежурство#Новости Белгорода#Чиновники#Белгород#Ася Дугнист#Вячеслав Гладков
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