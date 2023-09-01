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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Белгородцы жалуются на задержку «военных» выплат медикам

Белгородцы жалуются на задержку «военных» выплат медикам

1 сентября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Врачи в Белгороде не получили федеральные выплаты за июль. На ситуацию пожаловались губернатору.
Сюжет
Выплаты

Белгородцы пожаловались на отсутствие федеральных выплат медикам за июль.

«Уже ранее писала про задержку федеральных „военных“ выплат медикам Белгорода. В настоящее время выплаты за июль не поступили. Завтра уже сентябрь! Кто всё это время пользуется таким крупным размером денежных средств?» — поинтересовалась накануне жительница региона.

Как оказалось, деньги в область на второе полугодие ещё даже не поступили. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По его словам, выплаты медикам обязательно направят.

Денежные средства на второе полугодие ещё не доведены региону Минздравом России. Как только средства поступят в регион, всё будет выплачено.
Андрей Иконников

Напомним, весной стало известно, что белгородским врачам будут доплачивать за медпомощь раненным в ходе СВО. Правила предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской области и присоединённым территориям ранее утвердило правительство РФ.

Белгородским врачам будут доплачивать за медпомощь раненным в ходе СВО
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#Белгородская область#Медицина#Выплаты#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Андрей иконников#Спецоперация
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