Белгородцы жалуются на задержку «военных» выплат медикам

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Белгородцы пожаловались на отсутствие федеральных выплат медикам за июль.
«Уже ранее писала про задержку федеральных „военных“ выплат медикам Белгорода. В настоящее время выплаты за июль не поступили. Завтра уже сентябрь! Кто всё это время пользуется таким крупным размером денежных средств?» — поинтересовалась накануне жительница региона.
Как оказалось, деньги в область на второе полугодие ещё даже не поступили. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По его словам, выплаты медикам обязательно направят.
Денежные средства на второе полугодие ещё не доведены региону Минздравом России. Как только средства поступят в регион, всё будет выплачено.
Андрей Иконников
Напомним, весной стало известно, что белгородским врачам будут доплачивать за медпомощь раненным в ходе СВО. Правила предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской области и присоединённым территориям ранее утвердило правительство РФ.