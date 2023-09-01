Белгородцы жалуются на задержку «военных» выплат медикам

«Уже ранее писала про задержку федеральных „военных“ выплат медикам Белгорода. В настоящее время выплаты за июль не поступили. Завтра уже сентябрь! Кто всё это время пользуется таким крупным размером денежных средств?» — поинтересовалась накануне жительница региона.