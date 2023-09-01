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Published Сегодня, 17:23

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Белгородцы пожаловались на нехватку мешков для укрепления границы

Белгородцы пожаловались на нехватку мешков для укрепления границы

1 сентября 2023, 17:23
Фото: Bel.ru
1 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямой эфир. Первой он зачитал жалобу на нехватку мешков для укрепления границы, поэтому местные жители попросили помощи главы региона.
Сюжет
Граница

По их словам, мешков требуется очень много — 2-3 тысячи, а местные «предприниматели» продают их не новые, после сахара и муки, и за один мешок просят пять рублей.

«К сожалению, бойцы были к этому не готовы, они приехали защищать наш с вами дом и должны платить за это? Ребятам надо помочь», — написала белгородка Ольга.

Вячеслав Гладков подтвердил готовность помочь бойцам с мешками. Он ответил, что с женщиной свяжется начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв и выяснит всю информацию.

Напомним, первые этажи школ в приграничных районах Белгородской области заложили мешками с песком. Это необходимо для безопасного перемещения детей в укрытия в случае обстрела со стороны Украины. Окна учебных учреждений и детсадов оклеивают бронеплёнкой. В регион её привозят из Китая, поставки занимают много времени, поэтому последние партии поступят лишь в середине сентября.

Бронеплёнку для школ Белгородской области будут везти до середины сентября
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#Белгородская область#Граница#Гуманитарная помощь#Евгений воробьёв#Ася Дугнист#Вячеслав Гладков#СВО#Укрепление обороны на границе с Украиной
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