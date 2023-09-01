Белгородцы пожаловались на нехватку мешков для укрепления границы

Напомним, первые этажи школ в приграничных районах Белгородской области заложили мешками с песком. Это необходимо для безопасного перемещения детей в укрытия в случае обстрела со стороны Украины. Окна учебных учреждений и детсадов оклеивают бронеплёнкой. В регион её привозят из Китая, поставки занимают много времени, поэтому последние партии поступят лишь в середине сентября.