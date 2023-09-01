Белгородцы пожаловались на нехватку мешков для укрепления границы

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
По их словам, мешков требуется очень много — 2-3 тысячи, а местные «предприниматели» продают их не новые, после сахара и муки, и за один мешок просят пять рублей.
«К сожалению, бойцы были к этому не готовы, они приехали защищать наш с вами дом и должны платить за это? Ребятам надо помочь», — написала белгородка Ольга.
Вячеслав Гладков подтвердил готовность помочь бойцам с мешками. Он ответил, что с женщиной свяжется начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв и выяснит всю информацию.
Напомним, первые этажи школ в приграничных районах Белгородской области заложили мешками с песком. Это необходимо для безопасного перемещения детей в укрытия в случае обстрела со стороны Украины. Окна учебных учреждений и детсадов оклеивают бронеплёнкой. В регион её привозят из Китая, поставки занимают много времени, поэтому последние партии поступят лишь в середине сентября.