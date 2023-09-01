Белгородцев предупредили о высоком риске лесных пожаров в сентябре

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Гидрометцентр России разработал долгосрочный прогноз рисков возникновения пожаров в сентябре 2023 года. Повышенные риски наблюдаются на территории 24 регионов России, в том числе в Белгородской области.
Также лесные пожары с большой вероятностью могут возникнуть и в других регионах Центрального федерального округа: на всей территории Воронежской области, а также в южной части Липецкой и Тамбовской областей.
В конце августа в Белгородской области как минимум до 13 сентября продлили особый противопожарный режим. В этом году он в регионе начал действовать с 20 апреля.
Отметим, что на территории Белгородской области крупных лесных пожаров нет с 2011 года. По информации министра природопользования области Романа Татаринцева, в 2023 году на территории региона также не были зафиксированы лесные пожары.