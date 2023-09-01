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Белгородцам на набережной Везёлки прочитают лекцию о сохранении семейной памяти

Белгородцам на набережной Везёлки прочитают лекцию о сохранении семейной памяти

1 сентября 2023, 14:39
Фото: 1MI
2 сентября на набережной Везёлки в Белгороде состоится лекция «Сохранение семейной памяти: взгляд архивиста», сообщили в городской администрации. Начало — в 17:00.

В Белгороде для горожан проведут лекцию «Сохранение семейной памяти: взгляд архивиста» (возрастное ограничение: 0+). Мероприятие состоится на набережной Везёлки в парке Победы 2 сентября в 17:00.

Белгородцам расскажут о том, как составить свою родословную и хранить семейную память. Выступит перед гостями историк-архивист, начальник управления по делам архивов региона Павел Субботин.

Как уточнили в мэрии, организатором мероприятия стало региональное отделение Российского общества «Знание». Чтобы прийти на лекцию, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее эксперт на этой же площадке рассказал белгородцам, как проектировали Белый квартал. Перед горожанами выступил член правления НКО «Национальная гильдия строителей» Юрий Перелыгин. Он объяснил, для чего необходимо создавать комфортную городскую среду.

Эксперт рассказал белгородцам о том, как проектировали Белый квартал
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Павел Субботин#Лекция#Белгород#Наталья Корявых#Набережная Везёлки
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