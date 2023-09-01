Белгородцам на набережной Везёлки прочитают лекцию о сохранении семейной памяти

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгороде для горожан проведут лекцию «Сохранение семейной памяти: взгляд архивиста» (возрастное ограничение: 0+). Мероприятие состоится на набережной Везёлки в парке Победы 2 сентября в 17:00.
Белгородцам расскажут о том, как составить свою родословную и хранить семейную память. Выступит перед гостями историк-архивист, начальник управления по делам архивов региона Павел Субботин.
Как уточнили в мэрии, организатором мероприятия стало региональное отделение Российского общества «Знание». Чтобы прийти на лекцию, необходимо пройти предварительную регистрацию.
Ранее эксперт на этой же площадке рассказал белгородцам, как проектировали Белый квартал. Перед горожанами выступил член правления НКО «Национальная гильдия строителей» Юрий Перелыгин. Он объяснил, для чего необходимо создавать комфортную городскую среду.