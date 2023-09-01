Белгородцам на набережной Везёлки прочитают лекцию о сохранении семейной памяти

Ранее эксперт на этой же площадке рассказал белгородцам, как проектировали Белый квартал. Перед горожанами выступил член правления НКО «Национальная гильдия строителей» Юрий Перелыгин. Он объяснил, для чего необходимо создавать комфортную городскую среду.