Белгородская область отправляет в страны ЕС кишечное сырьё и технический жир

5,5 тыс. тонн мяса птицы и свинины из Белгородской области отправили в Китай, Вьетнам, Польшу, Азербайджан, Абхазию, Таджикистан. Из региона в другие страны везут также молочную продукцию, мёд, спред, майонез, продукты переработки яиц. К примеру, в Таджикистан и Азербайджан впервые начали экспортировать инкубационное яйцо — туда увезли порядка 2,88 млн штук.