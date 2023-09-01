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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Белгородская область отправляет в страны ЕС кишечное сырьё и технический жир

Белгородская область отправляет в страны ЕС кишечное сырьё и технический жир

1 сентября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Помимо этого, в страны Евросоюза регион поставляет корма и кормовые добавки. Однако самым крупным покупателем последних является Китай, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.
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Экспорт

Назван главный покупатель белгородских кормов и кормовых добавок — им стал Китай. Экспорт жома в это государство составляет более 50% от общего количества экспортируемых кормов. Около 101,5 тыс. тонн кормов и кормовых добавок Белгородская область отправила в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, Грузию, Узбекистан, Абхазию.

Второй по объёмам экспорта стала животноводческая продукция, а также технический жир. Около 10 тыс. тонн указанной продукции увезли в ЕС.

5,5 тыс. тонн мяса птицы и свинины из Белгородской области отправили в Китай, Вьетнам, Польшу, Азербайджан, Абхазию, Таджикистан. Из региона в другие страны везут также молочную продукцию, мёд, спред, майонез, продукты переработки яиц. К примеру, в Таджикистан и Азербайджан впервые начали экспортировать инкубационное яйцо — туда увезли порядка 2,88 млн штук.

Как добавили в управлении Россельхознадзора, на текущий момент в Белгородской области в реестре предприятий–экспортёров зарегистрировано 105 хозяйствующих субъектов. Продукцию везут в 14 стран.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
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#Белгородская область#Экономика#Россельхознадзор#Экспорт#Майонез#Китай#Молочная продукция#Наталья Корявых#Животноводческая продукция#Корма#Ес
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