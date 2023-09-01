Белгородская область отправляет в страны ЕС кишечное сырьё и технический жир

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Назван главный покупатель белгородских кормов и кормовых добавок — им стал Китай. Экспорт жома в это государство составляет более 50% от общего количества экспортируемых кормов. Около 101,5 тыс. тонн кормов и кормовых добавок Белгородская область отправила в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, Грузию, Узбекистан, Абхазию.
Второй по объёмам экспорта стала животноводческая продукция, а также технический жир. Около 10 тыс. тонн указанной продукции увезли в ЕС.
5,5 тыс. тонн мяса птицы и свинины из Белгородской области отправили в Китай, Вьетнам, Польшу, Азербайджан, Абхазию, Таджикистан. Из региона в другие страны везут также молочную продукцию, мёд, спред, майонез, продукты переработки яиц. К примеру, в Таджикистан и Азербайджан впервые начали экспортировать инкубационное яйцо — туда увезли порядка 2,88 млн штук.
Как добавили в управлении Россельхознадзора, на текущий момент в Белгородской области в реестре предприятий–экспортёров зарегистрировано 105 хозяйствующих субъектов. Продукцию везут в 14 стран.