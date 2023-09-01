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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Пожар в Белгородской области

24-летний парень погиб при пожаре в Белгородской области

1 сентября 2023, 13:02
Фото: пресс-служба МЧС России
Пожар в Белгородской области
Всего за сутки на территории области случилось пять пожаров, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

По информации пресс-службы МЧС России по Белгородской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали пять пожаров, в одном из которых погиб белгородец 1999 года рождения. На сегодняшний день известны подробности трёх пожаров, однако в каком именно погиб белгородец, не уточняется.

Сообщение о первом пожаре поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу 31 августа в 16:06: в посёлке Чернянка на улице Чкалова загорелась бытовка. Полностью ликвидировать пожар удалось через полчаса.

Следующий пожар произошёл в семь часов вечера в селе Гостищево Яковлевского округа. Там загорелась хозяйственная постройка, которую полностью потушили в 19:59. Возгорание в ещё одной хозяйственной постройке случилось в селе Таврово 1 сентября в 04:04. Пожар ликвидировали через 20 минут.

Также пожарные за сутки два раза выезжали на ликвидацию загораний сухой травы и мусора на общей площади более 150 квадратных метров.

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