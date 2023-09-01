24-летний парень погиб при пожаре в Белгородской области

По информации пресс-службы МЧС России по Белгородской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали пять пожаров, в одном из которых погиб белгородец 1999 года рождения. На сегодняшний день известны подробности трёх пожаров, однако в каком именно погиб белгородец, не уточняется.