Во время капремонта общежитие в Белгороде залило дождями

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
31 августа глава региона провёл прямой эфир и зачитал обращение собственника комнаты в семейном общежитии на проспекте Богдана Хмельницкого. По его словам, в здании летом капитально ремонтировали крышу, и в этот период дожди залили пять комнат: пострадали мебель, личные вещи, техника, в комнатах появилась плесень, осыпается побелка, отклеиваются обои.
Строительная компания обещает всё исправить, но справедливости жильцы не могут добиться уже три месяца, и в это время вынуждены жить в съёмных квартирах.
Вячеслав Гладков подтвердил информацию и сообщил, что вина в этой ситуации лежит на подрядчике — он обязан восстановить причинённый людям ущерб. Обращение он передал в работу Алексею Ботвиньеву — министру ЖКХ Белгородской области.
Напомним, это не единственное многоэтажное здание в Белгороде, которое залило дождями во время капремонта крыши. В аналогичной ситуации оказался многоквартирный дом на Преображенской 72а — в нем от сырости пострадали девять квартир.