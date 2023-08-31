Во время капремонта общежитие в Белгороде залило дождями

31 августа глава региона провёл прямой эфир и зачитал обращение собственника комнаты в семейном общежитии на проспекте Богдана Хмельницкого. По его словам, в здании летом капитально ремонтировали крышу, и в этот период дожди залили пять комнат: пострадали мебель, личные вещи, техника, в комнатах появилась плесень, осыпается побелка, отклеиваются обои.