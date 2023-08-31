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Во время капремонта общежитие в Белгороде залило дождями

Во время капремонта общежитие в Белгороде залило дождями

31 августа 2023, 18:33
Фото: 1MI
Пострадали пять комнат семейного общежития, которое находится на проспекте Богдана Хмельницкого 133. Строительная организация, чинившая крышу, обещала возместить собственникам ущерб, но уже три месяца кормит их «завтраками». Проблему озвучил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

31 августа глава региона провёл прямой эфир и зачитал обращение собственника комнаты в семейном общежитии на проспекте Богдана Хмельницкого. По его словам, в здании летом капитально ремонтировали крышу, и в этот период дожди залили пять комнат: пострадали мебель, личные вещи, техника, в комнатах появилась плесень, осыпается побелка, отклеиваются обои.

Строительная компания обещает всё исправить, но справедливости жильцы не могут добиться уже три месяца, и в это время вынуждены жить в съёмных квартирах.

Вячеслав Гладков подтвердил информацию и сообщил, что вина в этой ситуации лежит на подрядчике — он обязан восстановить причинённый людям ущерб. Обращение он передал в работу Алексею Ботвиньеву — министру ЖКХ Белгородской области.

Напомним, это не единственное многоэтажное здание в Белгороде, которое залило дождями во время капремонта крыши. В аналогичной ситуации оказался многоквартирный дом на Преображенской 72а — в нем от сырости пострадали девять квартир.

В Белгороде во время капремонта затопило многоэтажку
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#Дожди#Капремонт#Общежитие#Крыша#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Недобросовестный подрядчик
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