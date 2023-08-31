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Published Сегодня, 09:35

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Автобус № 120 в Белгороде будет ездить по Новому мосту

Вместо Щорса по пр. Ватутина: в Белгороде кардинально изменится маршрут автобуса №120

31 августа 2023, 09:35
Фото: 1MI

Автобус № 120 в Белгороде будет ездить по Новому мосту

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Автобусы по маршруту №120 больше не будут курсировать по ул. Щорса.

Согласно постановлению главы региона Вячеслава Гладкова, после Нового года маршрут автобусов №120 в Белгородской агломерации изменит схему движения. В настоящее время маршрут пролегает от Гринёвки до Дубового через «Энергомаш», «Стадион», улицу Щорса, мкр Луч.

После изменений автобусы будут курсировать от ул. Мичурина, по Белгородскому проспекту, проспекту Ватутина, ул. Костюкова, по трассе Белгород-Никольское в посёлок Дубовое (до ул. Зелёная).

Подробнее смотрите ниже:

Фото: Из постановления губернатора

Напомним, в областном центре с 1 января появятся четыре новых маршрута. Один перестанет существовать из-за своей невостребованности. Также изменения коснутся ещё 27 маршрутов.

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