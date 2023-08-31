Вместо Щорса по пр. Ватутина: в Белгороде кардинально изменится маршрут автобуса №120

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Согласно постановлению главы региона Вячеслава Гладкова, после Нового года маршрут автобусов №120 в Белгородской агломерации изменит схему движения. В настоящее время маршрут пролегает от Гринёвки до Дубового через «Энергомаш», «Стадион», улицу Щорса, мкр Луч.
После изменений автобусы будут курсировать от ул. Мичурина, по Белгородскому проспекту, проспекту Ватутина, ул. Костюкова, по трассе Белгород-Никольское в посёлок Дубовое (до ул. Зелёная).
Подробнее смотрите ниже:
Напомним, в областном центре с 1 января появятся четыре новых маршрута. Один перестанет существовать из-за своей невостребованности. Также изменения коснутся ещё 27 маршрутов.