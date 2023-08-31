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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Подорожание бензина

В Белгородской области продолжает дорожать бензин: как изменились цены за неделю

31 августа 2023, 08:13
Фото: 1MI
Подорожание бензина

Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти

В среднем за литр белгородцам приходится платить 55,27 рубля, следует из данных, опубликованных Росстатом. В цене выросли все марки бензина, а также дизельное топливо.
Сюжет
Бензин

Цены на бензин в Белгородской области по итогам недели снова выросли. Средняя потребительская цена за литр топлива в регионе на 28 августа составляла 55,27 рубля.

Ценник на литр бензина АИ-92 поднялся до 50,85 рубля. Для сравнения: неделю назад (по состоянию на 21 августа) указанное топливо стоило 50,63 рубля. Тогда также наблюдался рост стоимости за литр.

За литр бензина АИ-95 в регионе просили 55,09 рубля. Эта марка тоже подорожала. Неделей ранее АИ-95 в Белгородской области стоил 54,81 рубля.

За марки АИ-98 и выше в регионе придётся платить 65,60 рубля за литр. За неделю цены также выросли. Ранее указанное топливо стоило 65,07 рубля.

Что касается дизеля, то на него цены за неделю тоже стали больше. По последним данным Росстата, литр дизельного топлива в Белгородской области обойдётся в 58,38 рубля, а ранее оно стоило 57,58 рубля.

Добавим, что средняя цена на автомобильный бензин в Центральном федеральном округе на 28 августа составляла 54,73 рубля, на дизельное топливо — 59,11 рубля. Стоимость в среднем по РФ — 54,54 и 60,84 рубля соответственно.

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