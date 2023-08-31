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В Белгородской агломерации отменят маршрут от «Энергомаша» до Стрелецкого-72

В Белгородской агломерации отменят маршрут от «Энергомаша» до Стрелецкого-72

31 августа 2023, 07:54
Фото: 1MI
Изменения в реестр маршрутов внесли 1 января 2023 года. Маршрут пролегает от ул. Котлозаводская через Комсомольский до микрорайона Стрелецкое-72.

Согласно постановлению правительства региона, в Белгородской агломерации намерены отменить маршрут №116Б «’’Энергомаш’’ — п. Комсомольский — микрорайон Стрелецкое-72». Маршрут появился в реестре маршрутов регулярных перевозок 1 января 2023 года.

Маршрут №116Б пролегает от ул. Котлозаводская, по пр. Б.Хмельницкого, ул. Красноармейская, через посёлки Майский и Комсомольский до микрорайона Стрелецкое-72. Подробнее на фото:

Фото: Из постановления правительства Белгородской области

Напомним, из документа также следует, что с 1 января 2024 года планируется запустить четыре новых маршрута. Они будут курсировать в микрорайоны ИЖС.

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