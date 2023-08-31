Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

В белгородском Росимуществе нашли организатора незаконных госзакупок

В белгородском Росимуществе нашли организатора незаконных госзакупок

31 августа 2023, 15:46
Фото: 1MI
Бывший заместитель руководителя МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях «слил» сведения о проведении госзакупки для нужд ведомства коммерческой организации, чтобы та смогла выиграть торги, сообщает региональное управление СКР.
Сюжет
Следком

По данным следствия, преступление было совершено в феврале 2022 года. В день проведения госзакупки для Росимущества подозреваемый передал гендиректору коммерческой компании все данные о ней: дате, времени и начальной цене, чтобы именно это юрлицо смогло выиграть торги и заключить госконтракт.

Но незаконную схему раскрыли следователи СУ СКР по Белгородской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ. За превышение должностных полномочий на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Расследование завершено, дело направили в суд с обвинительным заключением прокурора.

Напомним, в начале августа в Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова. А причиной стала помощь отрядам националистов в Донбассе. Под арест попали ООО «Белгородметаллоснаб», несколько автомобилей и десятки миллионов рублей.

В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский следком прокомментировал скандальную историю с подростками в РовенькахСмертью 9-летней девочки в Белгороде заинтересовался федеральный следком
#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Росимущество#Незаконная сделка#Следком
Подпишитесь
Белгородские следователи разберутся в деле массажиста больницы и 14-летней девочки
Сегодня, 14:21
Бронеплёнку для школ Белгородской области будут везти до середины сентября
Сегодня, 17:20
«Требуют дизайнерских решений»: Гладков — о проблемах восстановления жилья шебекинцев
Сегодня, 13:10
Продлят или изменят: что будет с маршрутами автобусов в Белгородской агломерации
Сегодня, 14:12
Что известно о тлеющем с весны мусоре на шебекинском полигоне?
Сегодня, 16:59
Видео. «Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: кого задержали и что нашли
Сегодня, 09:03