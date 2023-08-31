В белгородском Росимуществе нашли организатора незаконных госзакупок

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:53
По данным следствия, преступление было совершено в феврале 2022 года. В день проведения госзакупки для Росимущества подозреваемый передал гендиректору коммерческой компании все данные о ней: дате, времени и начальной цене, чтобы именно это юрлицо смогло выиграть торги и заключить госконтракт.
Но незаконную схему раскрыли следователи СУ СКР по Белгородской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ. За превышение должностных полномочий на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Расследование завершено, дело направили в суд с обвинительным заключением прокурора.
Напомним, в начале августа в Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова. А причиной стала помощь отрядам националистов в Донбассе. Под арест попали ООО «Белгородметаллоснаб», несколько автомобилей и десятки миллионов рублей.