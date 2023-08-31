В белгородском Росимуществе нашли организатора незаконных госзакупок

По данным следствия, преступление было совершено в феврале 2022 года. В день проведения госзакупки для Росимущества подозреваемый передал гендиректору коммерческой компании все данные о ней: дате, времени и начальной цене, чтобы именно это юрлицо смогло выиграть торги и заключить госконтракт.