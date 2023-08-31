Цветы к 1 сентября: поджидает ли подорожание белгородцев и здесь?

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Для школьника очень важно прийти на торжественное линейку 1 сентября с красивым букетом цветов. И этот год не стал исключением, ведь очное обучение понемногу возвращается в учебные заведения Белгородской области. Так какие изменения произошли с ценами на цветы ко Дню знаний и какие букеты популярны в этом году? Узнали журналисты Бел.Ру.
Продавцы цветочных магазинов, в которых нам удалось побывать, рассказывают, что цены изменились не так уж сильно по сравнению с осенью прошлого года.
Наш директор старается следить за этим. Понимаем всё сами. Очень большой разницы я не вижу. Максимум — 20 рублей с цветка.
Елена, продавец цветочного магазина «Цветы 24».
Для старших классов в основном берут розы или цветочные композиции, для «первачков» же обычно стараются брать небольшие букеты, потому что они малыши. Спросом к 1 сентября пользуется традиционная хризантема. А белгородцы тяготеют к выбору более бюджетных, но красивых букетов. Также многие родители заказывают один большой букет или коробку цветов в качестве подарка от всего класса. Уже есть личные и групповые заказы на вечер, на утро 1 сентября, рассказала нам Елена.
В одной из точек сети «Пальма» нам также рассказали о спросе на хризантемы и розы. А процент увеличения цен девушки посчитали для нас прямо на месте:
Процентов на 10 — где-то 10-15 рублей. Это вообще потолок для наших точек, а в некоторых других местах, знаю, процент может быть ещё больше.
Анастасия, продавец цветочного магазина «Пальма».
Далее мы зашли в магазин «Butler flowers». Девушки здесь оказались очень отзывчивыми. Они поделились, что всё-таки небольшие изменения в моде на цветы произошли. Анастасия рассказала, что популярностью в букетах ко Дню знаний пользуется гортензия, которую они оборачивают вместе с эвкалиптом. Спрос идёт и на георгины, добавила её коллега Ксения.
Хризантема немножко отошла на задний план. И прозрачная упаковка тоже.
Анастасия, продавец цветочного магазина «Butler flowers».
Очень часто и здесь заказывают букеты от всего класса. Цветочные композиции, коробки, корзины. Что касается цен, девушки пояснили, что они постепенно увеличились на фоне общей волны подорожания. Самое большое — 20%. Но красный день календаря не менее важен для «цветочного» вопроса.
Любой праздник — это повышение цен хотя бы на 15%. Когда приходит поставка к празднику здесь, к примеру, Эквадор тоже отмечает, у него свои праздники. Это сильно влияет на ценовую политику, просветила Ксения.
Также доллар вырос сильно. Это важно. К примеру, такой рост повлиял и на рост цен цветов из Голландии.
Анастасия, продавец цветочного магазина «Butler flowers».
Также девушки показали уже готовые варианты цветочных подарков для педагогов ко Дню знаний.