Цветы к 1 сентября: поджидает ли подорожание белгородцев и здесь?

Для старших классов в основном берут розы или цветочные композиции, для «первачков» же обычно стараются брать небольшие букеты, потому что они малыши. Спросом к 1 сентября пользуется традиционная хризантема. А белгородцы тяготеют к выбору более бюджетных, но красивых букетов. Также многие родители заказывают один большой букет или коробку цветов в качестве подарка от всего класса. Уже есть личные и групповые заказы на вечер, на утро 1 сентября, рассказала нам Елена.