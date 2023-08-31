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Схрон боеприпасов

Тракторист под Белгородом нашёл в канаве схрон боеприпасов: фото

31 августа 2023, 11:12
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Схрон боеприпасов

В канаве под Белгородом нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Схрон состоял из 20 артиллерийских боеприпасов. Их вывезли на специальный полигон, сообщили в областном МЧС.

В Белгородском районе обнаружили схрон боеприпасов. Произошло это 30 августа в Шагаровке. Находку обнаружил тракторист, выкапывавший канаву для отведения воды.

Специалисты на месте установили, что схрон составляли 20 артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Артснаряды вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Это далеко не первый случай в регионе, когда земляные работы приводят к неожиданным находкам. На минувшей неделе в Ивнянском районе обнаружили авиабомбу массой в 250 кг. Её в карьере добычи песка увидел машинист экскаватора. Немецкую фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны уничтожили. Примечательно, что в песчаном карьере уже дважды в этом году обнаруживали такие находки.

Схрон боеприпасов Схрон боеприпасов
Схрон боеприпасов Схрон боеприпасов
Схрон боеприпасов
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Машинист экскаватора в Белгородской области случайно откопал 250-килограммовую бомбу
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#Белгородская область#Белгородский район#Великая Отечественная война#Боеприпасы#Схрон#Тракторист#Инна Рогова#Белгород#Артснаряды#Шагаровка#Канава
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