Тракторист под Белгородом нашёл в канаве схрон боеприпасов: фото

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Белгородском районе обнаружили схрон боеприпасов. Произошло это 30 августа в Шагаровке. Находку обнаружил тракторист, выкапывавший канаву для отведения воды.
Специалисты на месте установили, что схрон составляли 20 артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны.
Артснаряды вывезли на специальный полигон и уничтожили.
Это далеко не первый случай в регионе, когда земляные работы приводят к неожиданным находкам. На минувшей неделе в Ивнянском районе обнаружили авиабомбу массой в 250 кг. Её в карьере добычи песка увидел машинист экскаватора. Немецкую фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны уничтожили. Примечательно, что в песчаном карьере уже дважды в этом году обнаруживали такие находки.