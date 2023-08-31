Тракторист под Белгородом нашёл в канаве схрон боеприпасов: фото

Это далеко не первый случай в регионе, когда земляные работы приводят к неожиданным находкам. На минувшей неделе в Ивнянском районе обнаружили авиабомбу массой в 250 кг. Её в карьере добычи песка увидел машинист экскаватора. Немецкую фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны уничтожили. Примечательно, что в песчаном карьере уже дважды в этом году обнаруживали такие находки.