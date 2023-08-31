Таких только шесть: названы районы Белгородской области, где девочек родилось больше

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Белгородской области среди новорождённых всё ещё больше мальчиков, чем девочек. По состоянию на конец августа в регионе зарегистрировали на 328 мальчиков больше.
Однако есть шесть муниципалитетов, где девочки среди новорождённых всё же численно преобладают. Это Алексеевский горокруг, Борисовский, Волоконовский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы.
В ещё одном муниципалитете новорождённых мальчиков и девочек оказалось поровну. Речь идёт о Красногвардейском районе.
Ранее стало известно, что в многодетных семьях Белгородской области с января по июль родилось 1,3 тыс. младенцев. А в конце прошлого месяца в регионе появилась на свет первая с начала года тройня.
Причём иногда белгородцы весьма оригинально подходят к подбору имён для своих детей. Так, с начала года в регионе родились мальчики Милорд, Лука и Аристарх, а также девочки Арнелла, Гликерия и Лиана.