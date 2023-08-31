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Только в шести районах Белгородской области девочек родилось больше

Таких только шесть: названы районы Белгородской области, где девочек родилось больше

31 августа 2023, 11:46
Фото: 1MI

Только в шести районах Белгородской области девочек родилось больше

В регионе по регистрации рождения всё ещё лидируют мальчики, заявила глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Есть только шесть районов, где больше новорождённых девочек. Ещё один попал в золотую середину.

В Белгородской области среди новорождённых всё ещё больше мальчиков, чем девочек. По состоянию на конец августа в регионе зарегистрировали на 328 мальчиков больше.

Однако есть шесть муниципалитетов, где девочки среди новорождённых всё же численно преобладают. Это Алексеевский горокруг, Борисовский, Волоконовский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы.

В ещё одном муниципалитете новорождённых мальчиков и девочек оказалось поровну. Речь идёт о Красногвардейском районе.

Ранее стало известно, что в многодетных семьях Белгородской области с января по июль родилось 1,3 тыс. младенцев. А в конце прошлого месяца в регионе появилась на свет первая с начала года тройня.

Причём иногда белгородцы весьма оригинально подходят к подбору имён для своих детей. Так, с начала года в регионе родились мальчики Милорд, Лука и Аристарх, а также девочки Арнелла, Гликерия и Лиана.

Арнелла и Милорд: какие редкие имена белгородцы выбрали для новорождённых в июне
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#Общество#Белгородская область#Загс#Девочки#Инна Рогова#Белгород#Мальчики#Татьяна слюсаренко#Новорождённые
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