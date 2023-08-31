Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»

«Цветы» — советская и российская рок-группа, созданная в 1969 году гитаристом Стасом Наминым. С началом перестройки коллектив отправился в мировое турне на четыре года. В 1990 году группа приостановила свою деятельность, но спустя девять лет снова начала выступать.