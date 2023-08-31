Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Концерт

Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»

31 августа 2023, 07:38
Фото: 1MI
Концерт

Группа «Цветы» выступит на фестивале «Белгород в цвету»

Концерт группы проведут за 1,5 млн рублей. Договор заключили 29 августа, следует из информации с сайта госзакупок.

Стало известно, какая группа выступит на фестивале «Белгород в цвету». В город пригласили коллектив «Цветы».

Договор с исполнителями заключили 29 августа. Заказчиком выступала Дирекция фестивалей Белгорода. Обойдётся концерт в 1,5 млн рублей.

«Цветы» — советская и российская рок-группа, созданная в 1969 году гитаристом Стасом Наминым. С началом перестройки коллектив отправился в мировое турне на четыре года. В 1990 году группа приостановила свою деятельность, но спустя девять лет снова начала выступать.

Выступит ли на фестивале кто-то ещё, пока неизвестно.

В прошлом году на концерты в рамках «Белгорода в цвету» планировалось потратить 3,8 млн рублей. Тогда в областной центр приезжали «Бурановские бабушки», Алексей Петрухин с группой «Губерния», Московский казачий хор. В 2022 году на фестивале также выступали Марина Девятова и «Бабкины внуки».

Помимо этого, Белгород посетили артисты московского театра «Геликон-опера». В городе они представили оперу «Евгений Онегин», а также провели оперный маскарад.

Марина Девятова и «Бабкины внуки» устроили в Белгороде шоу после отключения звука
Узнать подробнее
Читайте также:
На концерты фестиваля «Белгород в цвету» потратят больше 3,8 млн рублейВизуально-пространственное восприятие зон «Белгород в цвету» выполнят за 4,5 млн рубОформление фестиваля «Белгород в цвету» обойдётся в 13,9 млн рублей
#Концерт#Белгородская область#Фестиваль#Госзакупки#Новости Белгорода#Рок-группа#Цветы#Белгород#Наталья Корявых#Белгород в цвету#Стас намин#Дирекция фестивалей
Подпишитесь
Дом и инфраструктурный объект пострадали из-за обстрелов в Белгородской области
Сегодня, 08:29
В Белгородской области продолжает дорожать бензин: как изменились цены за неделю
Сегодня, 08:13
Снова по Губкина и Королёва: в Белгороде изменится маршрут автобусов №2
Сегодня, 08:09
Цветы к 1 сентября: поджидает ли подорожание белгородцев и здесь?
Сегодня, 08:47
Видео. «Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: задержаны пятеро, изъят алкоголь
Сегодня, 09:03