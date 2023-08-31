Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Стало известно, какая группа выступит на фестивале «Белгород в цвету». В город пригласили коллектив «Цветы».
Договор с исполнителями заключили 29 августа. Заказчиком выступала Дирекция фестивалей Белгорода. Обойдётся концерт в 1,5 млн рублей.
«Цветы» — советская и российская рок-группа, созданная в 1969 году гитаристом Стасом Наминым. С началом перестройки коллектив отправился в мировое турне на четыре года. В 1990 году группа приостановила свою деятельность, но спустя девять лет снова начала выступать.
Выступит ли на фестивале кто-то ещё, пока неизвестно.
В прошлом году на концерты в рамках «Белгорода в цвету» планировалось потратить 3,8 млн рублей. Тогда в областной центр приезжали «Бурановские бабушки», Алексей Петрухин с группой «Губерния», Московский казачий хор. В 2022 году на фестивале также выступали Марина Девятова и «Бабкины внуки».
Помимо этого, Белгород посетили артисты московского театра «Геликон-опера». В городе они представили оперу «Евгений Онегин», а также провели оперный маскарад.