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Водитель электромопеда погиб в столкновении с автобусом в Белгородской области

Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими водителями в Белгородской области

31 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI

Водитель электромопеда погиб в столкновении с автобусом в Белгородской области

Накануне в Волоконовском районе столкнулись «шестёрка», «Газель» и КамАЗ. Все водители погибли. По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на встречку, сообщили в региональном УМВД. Помимо этого, ещё один человек погиб в аварии в Старом Осколе.
Сюжет
Авария

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в Волоконовском районе. Накануне в результате столкновения погибли три водителя.

Авария произошла 30 августа около полудня на дороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. По предварительным данным, водитель «шестёрки» при обгоне «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом с прицепом. В результате грузовые авто также столкнулись. «Газель» съехала в кювет, машины загорелись. Все трое участников ДТП погибли на месте происшествия от полученных травм.

Ещё одна авария накануне произошла в Старом Осколе. 32-летний водитель мопеда без прав превысил скорость, съехал с дороги и врезался в автобус. Мопедист погиб.

В Губкине на перекрёстке 49-летняя автомобилистка за рулём иномарки при повороте не уступила дорогу мотовелосипеду. Его 66-летний водитель пострадал.

В Белгородской области столкнулись «шестёрка», «Газель» и КамАЗ: все водители погибли
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