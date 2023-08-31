Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими водителями в Белгородской области

Авария произошла 30 августа около полудня на дороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. По предварительным данным, водитель «шестёрки» при обгоне «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом с прицепом. В результате грузовые авто также столкнулись. «Газель» съехала в кювет, машины загорелись. Все трое участников ДТП погибли на месте происшествия от полученных травм.