Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими водителями в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в Волоконовском районе. Накануне в результате столкновения погибли три водителя.
Авария произошла 30 августа около полудня на дороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. По предварительным данным, водитель «шестёрки» при обгоне «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом с прицепом. В результате грузовые авто также столкнулись. «Газель» съехала в кювет, машины загорелись. Все трое участников ДТП погибли на месте происшествия от полученных травм.
Ещё одна авария накануне произошла в Старом Осколе. 32-летний водитель мопеда без прав превысил скорость, съехал с дороги и врезался в автобус. Мопедист погиб.
В Губкине на перекрёстке 49-летняя автомобилистка за рулём иномарки при повороте не уступила дорогу мотовелосипеду. Его 66-летний водитель пострадал.