Снова по Губкина и Королёва: в Белгороде изменится маршрут автобусов №2

После изменений автобусы по данному маршруту будут ездить от ул. Железнодорожная в районе рынка «Салют» по проспекту Ватутина, ул. Князя Трубецкого, ул. Вокзальная, далее по Преображенской и через проспект Б. Хмельницкого по улицам Щорса, Костюкова, Губкина, Королёва. То есть, по Харьковской горе возвращается старый маршрут «двойки». Подробнее на фото: