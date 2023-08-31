Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

С 1 января в Белгороде изменят маршрут автобуса №2

Снова по Губкина и Королёва: в Белгороде изменится маршрут автобусов №2

31 августа 2023, 08:09
Фото: 1MI

С 1 января в Белгороде изменят маршрут автобуса №2

В настоящее время автобусы по данному маршруту курсируют от вокзала до «Технолога». После изменений они будут заезжать на ул. Губкина и Королёва. Это следует из постановления правительства области.

Согласно документу, который подписал глава региона Вячеслав Гладков, с 1 января 2024 года в Белгороде изменится путь следования маршрута №2. В настоящее время он курсирует от ж\д вокзала, по ул. Преображенская, через Свято-Троицкий бульвар до «Технолога» и назад.

После изменений автобусы по данному маршруту будут ездить от ул. Железнодорожная в районе рынка «Салют» по проспекту Ватутина, ул. Князя Трубецкого, ул. Вокзальная, далее по Преображенской и через проспект Б. Хмельницкого по улицам Щорса, Костюкова, Губкина, Королёва. То есть, по Харьковской горе возвращается старый маршрут «двойки». Подробнее на фото:

Фото: Из постановления губернатора

Также изменения коснутся ещё 26 городских и пригородных маршрутов. О них мы подробнее расскажем в следующих материалах.

Напомним, также в Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута.

Отменят шесть: что будет с автобусами в день полумарафона в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители автобусов боятся работать в ШебекиноАвтобус под Белгородом съехал в кювет: есть пострадавшаяВ Белгороде парня вытолкали из автобуса и избили якобы из-за длинных волос
#Маршрут#Изменения#Автобус по расписанию#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Дом и инфраструктурный объект пострадали из-за обстрелов в Белгородской области
Сегодня, 08:29
В Белгородской области продолжает дорожать бензин: как изменились цены за неделю
Сегодня, 08:13
Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»
Сегодня, 07:38
Цветы к 1 сентября: поджидает ли подорожание белгородцев и здесь?
Сегодня, 08:47
Видео. «Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: задержаны пятеро, изъят алкоголь
Сегодня, 09:03