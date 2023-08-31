Снова по Губкина и Королёва: в Белгороде изменится маршрут автобусов №2

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Согласно документу, который подписал глава региона Вячеслав Гладков, с 1 января 2024 года в Белгороде изменится путь следования маршрута №2. В настоящее время он курсирует от ж\д вокзала, по ул. Преображенская, через Свято-Троицкий бульвар до «Технолога» и назад.
После изменений автобусы по данному маршруту будут ездить от ул. Железнодорожная в районе рынка «Салют» по проспекту Ватутина, ул. Князя Трубецкого, ул. Вокзальная, далее по Преображенской и через проспект Б. Хмельницкого по улицам Щорса, Костюкова, Губкина, Королёва. То есть, по Харьковской горе возвращается старый маршрут «двойки». Подробнее на фото:
Также изменения коснутся ещё 26 городских и пригородных маршрутов. О них мы подробнее расскажем в следующих материалах.
Напомним, также в Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута.