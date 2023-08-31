СМИ: экс-агент ФБР признался в сборе компромата на Потанина по заказу Дерипаски

Ранее «Новые Известия» сообщали со ссылкой на Reuters, что Чарльз Макгонигал работал над тем, чтобы главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина включили в список санкций Соединенных Штатов Америки. За это ему заплатили 17,5 тысячи долларов. Деньги переводились из России через счета банков Кипра и Нью-Джерси. Такую схему использовали с целью скрыть источник платежей. Также помощник прокурора США Ребекка Делл рассказала, что Макгонигал вел переговоры, чтобы найти скрытые активы конкурента Дерипаски. За эту работу ему должны были заплатить до 3 миллионов долларов. Несмотря на то, что положительных результатов это расследование не дало, предпринимателя Потанина включили в американский санкционный список.