СМИ: экс-агент ФБР признался в сборе компромата на Потанина по заказу Дерипаски

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Он занимался поиском скрытых активов конкурентов российского олигарха и отмывал деньги с целью обойти санкции Запада.
Ранее «Новые Известия» сообщали со ссылкой на Reuters, что Чарльз Макгонигал работал над тем, чтобы главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина включили в список санкций Соединенных Штатов Америки. За это ему заплатили 17,5 тысячи долларов. Деньги переводились из России через счета банков Кипра и Нью-Джерси. Такую схему использовали с целью скрыть источник платежей. Также помощник прокурора США Ребекка Делл рассказала, что Макгонигал вел переговоры, чтобы найти скрытые активы конкурента Дерипаски. За эту работу ему должны были заплатить до 3 миллионов долларов. Несмотря на то, что положительных результатов это расследование не дало, предпринимателя Потанина включили в американский санкционный список.
Business Insider пишет, что в ходе суда была раскрыта схема оплаты услуг бывшего агента ФБР. Так, в августе 2021 года Макгонигал и его команда заключили договор, по которому некая корпорация с Кипра будет платить компании, находящейся в Нью-Джерси, 51 280 долларов при исполнении контракта и 41 790 долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Компанией в Нью-Джерси владеет друг бывшего агента ФБР, но по факту денежные средства получал Чарльз Макгонигал.
Макгонигал заявил, что Олег Дерипаска осуществлял перевод денег со счетов российского «Газпромбанка» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и до конечного получателя, чтобы скрыть себя как источник незаконных платежей.
Кроме этого, в издании Business Insider пишут, что в деле появляются новые детали и фигуранты. Так, за взаимодействие с Минфином США был ответственен руководитель по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин.
Также есть информация о наличии доказательств встречи Макгонигала и Шестакова (бывший дипломат Российской Федерации, который позднее получил гражданство Соединенных Штатов Америки и работал в федеральных судах переводчиком) с агентом Дерипаски Евгением Фокиным. Встреча состоялась на Манхеттене, и ее целью было содействие ходу шпионажа.