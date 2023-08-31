Гладков объявил о выдаче продуктовых наборов белгородцам из приграничья с 1 сентября

На семью из четырёх человек выдаётся один набор. Если членов семьи больше, то будет два набора. Обращаться за их получением необходимо в администрации. Речь идёт о властях Шебекинского, Валуйского, Грайворонского округов, Волоконовского, Краснояружского, Белгородского районов.