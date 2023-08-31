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Published Сегодня, 06:55

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Белгородцам из приграничья с 1 сентября начнут выдавать продуктовые наборы

Гладков объявил о выдаче продуктовых наборов белгородцам из приграничья с 1 сентября

31 августа 2023, 06:55
Фото: 1MI

Белгородцам из приграничья с 1 сентября начнут выдавать продуктовые наборы

Семьи, чьё жильё разрушено, но они не проживают в ПВР, начнут получать продуктовые наборы. Если в семье больше четырёх человек, то выдавать будут два набора, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области жителям приграничья с 1 сентября начнут выдавать продуктовые наборы. Они положены тем белгородцам, у кого разрушено жильё, но они не проживают в пунктах временного размещения.

На семью из четырёх человек выдаётся один набор. Если членов семьи больше, то будет два набора. Обращаться за их получением необходимо в администрации. Речь идёт о властях Шебекинского, Валуйского, Грайворонского округов, Волоконовского, Краснояружского, Белгородского районов.

Состоят наборы из 11 позиций продуктов. Это гречка, перловка, подсолнечное масло, мука, сахар, макароны, консервы мясные и рыбные, сгущённое молоко, чай и печенье.

Продуктовые наборы выдавали и ранее. Сообщалось, что для их получения требовалось показать паспорт с пропиской или другой документ, подтверждающий проживание в приграничье.

При этом выяснилось, что некоторые белгородцы перепродавали гуманитарные наборы. Замгубернатора Ольга Медведева в конце июля говорила, что помощь должна быть адресной, поскольку встречались случаи, когда люди полученные продукты продавали.

Белгородцы перепродают гуманитарные наборы
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