Рядом с Белгородской областью задержали планировавших резонансные теракты диверсантов

Напомним, что в августе диверсанты уже пытались прорваться в Брянскую область. Атаку удалось отбить, но совсем без последствий не обошлось: пострадал работник сельхозпредприятия, повреждения получили производственные помещения, автомобиль. Спустя время ДРГ повторила попытку прорыва, но безуспешно.