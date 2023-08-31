Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Арсенал задержанных украинских диверсантов

Рядом с Белгородской областью задержали планировавших резонансные теракты диверсантов

31 августа 2023, 07:23
Фото: страница Александра Богомаза в соцсети
Арсенал задержанных украинских диверсантов

ФСБ в Брянской области разгромила диверсионную группу спецназа Украины

Операция состоялась 30 августа. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает, что группа планировала серию резонансных терактов в РФ на объектах военной и энергетической инфраструктуры.
Сюжет
ФСБ

ФСБ разгромила диверсионную группу в Брянской области. Произошло это 30 августа. В состав группы входили кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций Минобороны соседнего государства.

Сообщается, что они планировали устроить в России серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. У диверсантов были автоматы, взрывные устройства, гранаты и патроны, приборы ночного видения.

Задержаны пятеро участников группы, трое из них ранены. Ещё двоих ликвидировали.

Напомним, что в августе диверсанты уже пытались прорваться в Брянскую область. Атаку удалось отбить, но совсем без последствий не обошлось: пострадал работник сельхозпредприятия, повреждения получили производственные помещения, автомобиль. Спустя время ДРГ повторила попытку прорыва, но безуспешно.

Рейд диверсантов в Белгородскую область сильно встревожил россиян
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинские диверсанты вновь пытались прорваться в приграничье РФМолодой орловец погиб во время попытки прорыва диверсантов в Белгородской области
#Происшествия#Задержание#Оружие#ФСБ#Теракты#Инна Рогова#Брянская область#СВО#ДРГ#Диверсанты#Александр Богомаз
Подпишитесь
Дом и инфраструктурный объект пострадали из-за обстрелов в Белгородской области
Сегодня, 08:29
В Белгородской области продолжает дорожать бензин: как изменились цены за неделю
Сегодня, 08:13
Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»
Сегодня, 07:38
Снова по Губкина и Королёва: в Белгороде изменится маршрут автобусов №2
Сегодня, 08:09
Цветы к 1 сентября: поджидает ли подорожание белгородцев и здесь?
Сегодня, 08:47
Видео. «Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: задержаны пятеро, изъят алкоголь
Сегодня, 09:03