Рядом с Белгородской областью задержали планировавших резонансные теракты диверсантов

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
ФСБ разгромила диверсионную группу в Брянской области. Произошло это 30 августа. В состав группы входили кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций Минобороны соседнего государства.
Сообщается, что они планировали устроить в России серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. У диверсантов были автоматы, взрывные устройства, гранаты и патроны, приборы ночного видения.
Задержаны пятеро участников группы, трое из них ранены. Ещё двоих ликвидировали.
Напомним, что в августе диверсанты уже пытались прорваться в Брянскую область. Атаку удалось отбить, но совсем без последствий не обошлось: пострадал работник сельхозпредприятия, повреждения получили производственные помещения, автомобиль. Спустя время ДРГ повторила попытку прорыва, но безуспешно.