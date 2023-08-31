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В Белгородской агломерации изменят 27 автобусных маршрутов

Продлят или изменят: что будет с маршрутами автобусов в Белгородской агломерации

31 августа 2023, 14:12
Фото: 1MI

В Белгородской агломерации изменят 27 автобусных маршрутов

Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Гладков. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

После Нового года маршрутная сеть Белгородской агломерации вновь изменится. Это коснётся 27 маршрутов. Ранее мы уже писали о том, как будут курсировать маршруты №2, №120 и №223.

Вместе с ними путь следования, к примеру, изменится у маршрута №18 «’’Энергомаш’’ — микрорайон Восточный». Автобусы будут курсировать от ул. Котлозаводская, по улице Попова, через проспект Славы, улицы Репина, Дзгоева, Макаренко, К. Заслонова.

Также новый маршрут будет у автобусов №52 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.2. — Юго-западное кладбище». Они будут курсировать от ул. Вокзальная, по улицам Семейная и Каштановая до микрорайонов Юго-Западный-2.

А ещё изменения коснутся автобусов на маршруте №117у «’’Энергомаш’’ — микрорайон Тавровский». Подробная информация по всем маршрутам и их новым путям представлена ниже:

Фото: Из постановления губернатора

Напомним, также с 1 января в Белгородской агломерации появятся четыре новых маршрута, а один отменят.

Маршрут автобусов №223 в Белгородской агломерации продлят до мкр. Пушкарное-78
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