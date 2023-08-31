Продлят или изменят: что будет с маршрутами автобусов в Белгородской агломерации

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Вместе с ними путь следования, к примеру, изменится у маршрута №18 «’’Энергомаш’’ — микрорайон Восточный». Автобусы будут курсировать от ул. Котлозаводская, по улице Попова, через проспект Славы, улицы Репина, Дзгоева, Макаренко, К. Заслонова.
Также новый маршрут будет у автобусов №52 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.2. — Юго-западное кладбище». Они будут курсировать от ул. Вокзальная, по улицам Семейная и Каштановая до микрорайонов Юго-Западный-2.
А ещё изменения коснутся автобусов на маршруте №117у «’’Энергомаш’’ — микрорайон Тавровский». Подробная информация по всем маршрутам и их новым путям представлена ниже: