Постановку инклюзивного театра поддержали СГОК и фонд «Милосердие»

Поставить спектакль вербатим режиссеру Александру Деряеву помог грант программы «Стальное дерево». При создании спектакля участники — люди с ограниченными возможностями здоровья, осваивали актерское мастерство, собирали реальные истории людей, чтобы воплотить их на сцене. Все это дает возможность особенным актерам развить творческие и организаторские способности, коммуникативные качества, способность взаимодействовать с партнером и работать в команде.