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Постановку инклюзивного театра поддержали СГОК и фонд «Милосердие»

Постановку инклюзивного театра поддержали СГОК и фонд «Милосердие»

31 августа 2023, 11:28
Фото: СГОК
В старооскольском Центре современного искусства «Быль» состоялась премьера спектакля вербатим «Инклюзия».

Жизненные истории о любви, дружбе, размышления о верности и беспечности, воспоминания о детстве рассказывали со сцены актеры театра-студии «Многоточие», проект которого поддержал благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер НЛМК и Стойленского ГОКа.

Поставить спектакль вербатим режиссеру Александру Деряеву помог грант программы «Стальное дерево». При создании спектакля участники — люди с ограниченными возможностями здоровья, осваивали актерское мастерство, собирали реальные истории людей, чтобы воплотить их на сцене. Все это дает возможность особенным актерам развить творческие и организаторские способности, коммуникативные качества, способность взаимодействовать с партнером и работать в команде.

Фото: СГОК

В рамках реализации проекта в сентябре состоятся еще несколько спектаклей. Следующий показ пройдет 3 сентября в 17:00 в Центре современного искусства «Быль».

В 2023 году фонд вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей уже помогли реализовать социально важные проекты этого года: «ИгроLIFE», «Оскол изначально», «Пой, гитара звонкая».

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#Общество#Белгородская область#Проект#Фонд#Сгок#Милосердие#Кристина Семенчук
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