Постановку инклюзивного театра поддержали СГОК и фонд «Милосердие»

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Жизненные истории о любви, дружбе, размышления о верности и беспечности, воспоминания о детстве рассказывали со сцены актеры театра-студии «Многоточие», проект которого поддержал благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер НЛМК и Стойленского ГОКа.
Поставить спектакль вербатим режиссеру Александру Деряеву помог грант программы «Стальное дерево». При создании спектакля участники — люди с ограниченными возможностями здоровья, осваивали актерское мастерство, собирали реальные истории людей, чтобы воплотить их на сцене. Все это дает возможность особенным актерам развить творческие и организаторские способности, коммуникативные качества, способность взаимодействовать с партнером и работать в команде.
В рамках реализации проекта в сентябре состоятся еще несколько спектаклей. Следующий показ пройдет 3 сентября в 17:00 в Центре современного искусства «Быль».
В 2023 году фонд вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей уже помогли реализовать социально важные проекты этого года: «ИгроLIFE», «Оскол изначально», «Пой, гитара звонкая».