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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Мошенники похитили деньги у пожилого белгородца прямо из онлайн-банка

«Перевела на ВСУ»: как пожилой белгородец потерял деньги из-за телефонной мошенницы

31 августа 2023, 09:29
Фото: Midjourney

Мошенники похитили деньги у пожилого белгородца прямо из онлайн-банка

У мужчины списали пенсию в 12 тыс. рублей и ещё 150 тыс. рублей похитили с кредитной карты. Аферисты пытались взять кредит, но банк отказал. Подробности сообщили в Telegram-канале «Белгород №1».
Сюжет
Пенсия

Телефонные мошенники похитили у белгородца деньги прямо из онлайн-банка. Мужчина потерял пенсию в размере 12 тыс. рублей, также у него сняли 150 тыс. рублей с кредитной карты. Похитительница заявила, что перевела деньги на ВСУ.

Как рассказала дочь потерпевшего, её отцу позвонили неизвестные, «дистанционно взломали» телефон и попросили срочно зайти в приложение банка. Мужчина зашёл, и мошенники самостоятельно списали деньги с его счетов. Аферисты хотели оформить кредит на 340 тыс. рублей, но банк отклонил заявку.

По словам белгородки, в банке пострадавшим ответили, что помочь ничем не могут, поэтому отец остался без пенсии и с кредитом в 150 тыс. рублей под 26% годовых.

В отделении банка потерпевший мужчина сам перезвонил мошенникам. Мужчина поинтересовался, где его деньги, а в ответ от аферистки получил, что она отправила их ВСУ.

Дочь белгородца добавила, что им уже вряд ли кто-то поможет, однако она надеется, что сообщения о произошедшем помогут другим людям не оказаться в такой же ситуации.

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#Белгородская область#Происшествия#Пенсия#Мошенничество#Мошенники#Кредитная карта#Телефонные мошенники#Белгород#Наталья Корявых#ВСУ
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