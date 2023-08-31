«Перевела на ВСУ»: как пожилой белгородец потерял деньги из-за телефонной мошенницы

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Телефонные мошенники похитили у белгородца деньги прямо из онлайн-банка. Мужчина потерял пенсию в размере 12 тыс. рублей, также у него сняли 150 тыс. рублей с кредитной карты. Похитительница заявила, что перевела деньги на ВСУ.
Как рассказала дочь потерпевшего, её отцу позвонили неизвестные, «дистанционно взломали» телефон и попросили срочно зайти в приложение банка. Мужчина зашёл, и мошенники самостоятельно списали деньги с его счетов. Аферисты хотели оформить кредит на 340 тыс. рублей, но банк отклонил заявку.
По словам белгородки, в банке пострадавшим ответили, что помочь ничем не могут, поэтому отец остался без пенсии и с кредитом в 150 тыс. рублей под 26% годовых.
В отделении банка потерпевший мужчина сам перезвонил мошенникам. Мужчина поинтересовался, где его деньги, а в ответ от аферистки получил, что она отправила их ВСУ.
Дочь белгородца добавила, что им уже вряд ли кто-то поможет, однако она надеется, что сообщения о произошедшем помогут другим людям не оказаться в такой же ситуации.