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Минкультуры РФ назвало фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» безнравственными

Обещанный к показу в Белгороде фильм «Барби» Минкульт назвал безнравственным

31 августа 2023, 13:49
Фото: 1MI

Минкультуры РФ назвало фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» безнравственными

Ранее появилось предложение показать в кинотеатрах копии картин по параллельному импорту. Однако представители Минкультуры РФ заявили, что киноленты не отвечают целям сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей, пишут «Новые известия».

Нашумевшие фильмы «Барби» (возрастное ограничение: 12+) и «Оппенгеймер» (возрастное ограничение: 17+) предложили разрешить к показу в российских кинотеатрах. С просьбой завести в Россию копию картин по параллельному импорту обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что таким образом можно провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран.

Однако в Министерстве культуры РФ выступили против этой инициативы. В ведомстве заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», пишет издание со ссылкой на «Коммерсант».

В Минкультуры добавили, что отсутствие голливудских блокбастеров в кинотеатрах побуждает отечественных киноделов к более активной работе.

Напомним, что фильм «Барби» в Белгороде планировали показать в сентябре как минимум два кинотеатра. Что касается другой нашумевшей премьеры — картины «Оппенгеймер» — в этом случае речь о возможном прокате пока не велась.

Стало известно, когда покажут фильм «Барби» в Белгороде
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#Общество#Культура#Фильм#Инна Рогова#Кинопрокат#Барби#Минкультуры#Оппенгеймер
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