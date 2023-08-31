Обещанный к показу в Белгороде фильм «Барби» Минкульт назвал безнравственным

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Нашумевшие фильмы «Барби» (возрастное ограничение: 12+) и «Оппенгеймер» (возрастное ограничение: 17+) предложили разрешить к показу в российских кинотеатрах. С просьбой завести в Россию копию картин по параллельному импорту обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что таким образом можно провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран.
Однако в Министерстве культуры РФ выступили против этой инициативы. В ведомстве заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», пишет издание со ссылкой на «Коммерсант».
В Минкультуры добавили, что отсутствие голливудских блокбастеров в кинотеатрах побуждает отечественных киноделов к более активной работе.
Напомним, что фильм «Барби» в Белгороде планировали показать в сентябре как минимум два кинотеатра. Что касается другой нашумевшей премьеры — картины «Оппенгеймер» — в этом случае речь о возможном прокате пока не велась.