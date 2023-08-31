Обещанный к показу в Белгороде фильм «Барби» Минкульт назвал безнравственным

Однако в Министерстве культуры РФ выступили против этой инициативы. В ведомстве заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», пишет издание со ссылкой на «Коммерсант».