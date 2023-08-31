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Маршрут автобусов №223 в Белгородской агломерации продлят до мкр. Пушкарное-78

Маршрут автобусов №223 в Белгородской агломерации продлят до мкр. Пушкарное-78

31 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI
В настоящее время автобусы курсируют до микрорайона Садовый. После изменений пассажиров будут довозить до микрорайона Пушкарное-78. Документ подписал глава региона Вячеслав Гладков.

Согласно действующей маршрутной сети, в настоящее время автобусы по маршруту №223 отправляются от рынка Салют, по ул. Князя Трубецкого до микрорайонов Драгунское-4 и Садовый. Однако с 1 января 2024 года пусть следования автобусов изменится.

Они будут ехать от ул. Железнодорожная, по проспекту Ватутина, ул. Вокзальной, Преображенской, Сумской, через село Стрелецкое в микрорайон Пушкарное-78 (до ул. Полевая). Подробный маршрут представлен ниже:

Фото: Из постановления губернатора

Напомним, после Нового года в Белгороде появятся четыре новые маршруты, исчезнет один, а изменятся 27.

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