Маршрут автобусов №223 в Белгородской агломерации продлят до мкр. Пушкарное-78

Согласно действующей маршрутной сети, в настоящее время автобусы по маршруту №223 отправляются от рынка Салют, по ул. Князя Трубецкого до микрорайонов Драгунское-4 и Садовый. Однако с 1 января 2024 года пусть следования автобусов изменится.