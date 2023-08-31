Маршрут автобусов №223 в Белгородской агломерации продлят до мкр. Пушкарное-78

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Согласно действующей маршрутной сети, в настоящее время автобусы по маршруту №223 отправляются от рынка Салют, по ул. Князя Трубецкого до микрорайонов Драгунское-4 и Садовый. Однако с 1 января 2024 года пусть следования автобусов изменится.
Они будут ехать от ул. Железнодорожная, по проспекту Ватутина, ул. Вокзальной, Преображенской, Сумской, через село Стрелецкое в микрорайон Пушкарное-78 (до ул. Полевая). Подробный маршрут представлен ниже: