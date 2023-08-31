Маковский доложил министру о мерах по повышению надёжности электросетевого комплекса

Особое внимание уделялось территориям в непосредственной близости от государственной границы и прилегающим к Луганской Народной Республике, где находятся 26 районов электрических сетей ПАО «Россети Центр», обеспечивающих электроэнергией более 830 тысяч жителей. Для работы в приграничных районах разработан и применяется расширенный комплекс специальных мер, направленных на обеспечение надёжного функционирования электросетевой инфраструктуры, сохранение жизни и здоровья персонала, а также защиту объектов энергетики.