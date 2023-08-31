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Маковский доложил министру о мерах по повышению надёжности электросетевого комплекса

Маковский доложил министру о мерах по повышению надёжности электросетевого комплекса

31 августа 2023, 13:42
Фото: «Россети»
Особое внимание уделялось территориям в непосредственной близости от государственной границы и прилегающим к Луганской Народной Республике.

В рамках федерального штаба прошло совещание по вопросу функционирования объектов ТЭК в приграничных регионах Российской Федерации, где генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский по поручению генерального директора ПАО «Россети» доложил Министру энергетики РФ Николаю Шульгинову о мерах по повышению надежности распределительного сетевого комплекса в приграничных районах Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Особое внимание уделялось территориям в непосредственной близости от государственной границы и прилегающим к Луганской Народной Республике, где находятся 26 районов электрических сетей ПАО «Россети Центр», обеспечивающих электроэнергией более 830 тысяч жителей. Для работы в приграничных районах разработан и применяется расширенный комплекс специальных мер, направленных на обеспечение надёжного функционирования электросетевой инфраструктуры, сохранение жизни и здоровья персонала, а также защиту объектов энергетики.

Фото: «Россети»

Отмечалось, что все производственные программы, влияющие на надежность и качество энергоснабжения, выполняются в полном объеме, увеличен аварийный запас, готовы к работе 383 резервных источника питания. Эксплуатацию энергообъектов осуществляют 2 120 сотрудников в составе 271 бригады, 326 единиц авто- и спецтехники.

«Стабильное функционирование энергетического комплекса является основой нормальной жизни населения, работы промышленных предприятий и социально значимых объектов. Сейчас наша главная задача — это качественная подготовка к прохождению отопительного сезона. Мы уже проделали большую работу и к началу осенне-зимнего периода будем готовы на сто процентов», — подчеркнул Игорь Маковский.

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#Общество#Белгородская область#Доклад#Кристина Семенчук#Приграничье
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