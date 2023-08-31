Каньон, море и пляжи: Александровский грабен — чудо природы в 100 км от Волгограда

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Александровский грабен — провал на юге Приволжской возвышенности, находящийся недалеко от станицы Суводской в Дубовском районе. В геологии под «грабеном» понимается опустившийся в результате тектонических движений участок земной коры. Наиболее часто такие «впадины» встречаются в гористой местности, где такие движения наиболее интенсивные.
Природный памятник, расположенный в Волгоградской области, начал свое формирование около 30 миллионов лет назад в результате опускания Прикаспийской низменности и поднятия Волжской возвышенности. Уникальным Александровский грабен делают наслоения древних пород, по которым ученым, словно по летописям, удалось реконструировать всю геологическую и климатическую историю Нижнего Поволжья. Запечатанным в образовавшемся провале отложениям от сотен тысяч до 50 миллионов лет!
Ученые нашли следы существования на этом месте прибрежной зоны древнего моря, чуть позже — пресного озера. В пределах грабена обнаружили реликты ледникового периода и осадки, доказывающие установление здесь жаркого сухого климата.
Сегодня Александровский грабен — геологический природный памятник, охраняемый государством. Однако он имеет не только научную, но и туристическую ценность. Впечатляющие природные ландшафты привлекают сюда ежегодно тысячи туристов со всех уголков России.
Александровский грабен находится в 100 километрах к северу от Волгограда, в Дубовском районе, между сёлами Горная Пролейка и Горный Балыклей. Дорога на автомобиле из центра города займет около 2-х часов.
Доехать до грабена можно по федеральной трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Не доезжая до Горного Балыклея, необходимо свернуть в сторону станицы Суводской. Ехать необходимо прямо через населенный пункт: там постоянный поток автомобилей, поэтому заблудиться не получится. При необходимости всегда можно спросить дорогу у местных жителей, или у едущих в попутном направлении туристов.
Добраться можно и по воде. Регулярного сообщения по Волге между природным памятником и портом города-героя нет, что во многом связано с высоким временем шлюзования на Волжской ГЭС. По этой причине арендовать судно в Волгограде до Александровского грабена весьма непросто.
Зато это можно сделать в яхтклубах «Сталь» и «Алькор», расположенных в городе-спутнике Волжском. Дорога из центра Волгограда на автомобиле займет всего 30-40 минут. А вот путь из Волжского речпорта до Суводского залива — ни много ни мало пять часов. Если приплюсовать ко времени на дорогу еще около трех часов отдыха на самом грабене, то все мини-путешествие займет примерно 13 часов — полный летний световой день.
Главное преимущество трансфера по воде — возможность увидеть природный памятник на расстоянии, с недоступного большинству ракурса, заодно насладиться живописными волжскими пейзажами по пути туда и обратно.
Не стоит забывать, что Александровский грабен — в первую очередь геологический памятник природы, который охраняется государством. В связи с этим на его территории действуют определенные ограничения.
Туристам запрещено вывозить фрагменты горных пород, собирать растущие там растения, разводить костры, мусорить, и, конечно, передвигаться по площади памятника на машине. Под колесами автомобиля, как неоднократно объясняли ученые, разрушается почвенно-травяной покров, что наносит непоправимый урон памятнику.
К тому же, если слишком близко подъехать к обрыву есть риск возникновения оползней, что крайне опасно. Лучше оставить автомобиль в 500 метрах от грабена. Некоторые вовсе паркуются в станице Суводской, а путь до грабена преодолевают на своих двоих, заодно наслаждаясь окружающей природой.
В окрестностях Александровского грабена расположено немало живописных природных объектов. Один из них — балка Суводский Яр, представляющая собой наполненную водой котловину, образовавшуюся в результате провалов в ландшафте грабена.
В устье Суводская балка плавно перетекает в одноименный залив «волгоградского моря». Его песчаный берег привлекает не только любителей пляжного отдыха, но и геологов, ведь обрамляющие прибрежную полоску сколоны хранят в себе уникальные реликты — белые каолиновые глины, чей возраст насчитывает миллионы лет.
Спуститься к воде можно пешком, правда, стоит иметь ввиду, что лестниц здесь никаких нет. По этой причине не стоит спешить — обвалы грунта здесь обычное дело. Но результат оправдывает усилия: расположенный под древними склонами двухкилометровый пляж отлично подходит для купания в Волге.
Еще один примечательный объект — Большой Суводский «каньон» (в народе — Гранд-каньон), откуда открывается обзор на весь природный памятник. Здесь же можно сделать прекрасные памятные фотографии на фоне почти марсианских пейзажей.
Но лучшие обзорные площадки расположены на так называемых шиханах — одиночных пригорков Большой и Малый Царь. Первый находится со стороны станицы Суводской, практически на ее окраине. Отсюда хорошо просматривается залив Горный Балыклей. А вот его «младший» брат расположен чуть поодаль. Забравшись на него можно рассмотреть окрестности во всех деталях — виды здесь просто потрясающие.
На сколько бы часов вы не планировали свой отдых, на Александровский грабен обязательно нужно взять как можно больше воды. Передвигаться по огромной, к тому же холмистой территории не так просто, как кажется. Даже самого закаленного солнцем туриста рано или поздно застанет жажда. Лучше всего захватить с собой и запас продуктов на небольшой ланч, чтобы поездка не казалась в тягость на голодный желудок.
Не стоит принебрегать головными уборами — в случае с Александровский грабеном это может быть по-настоящему опасно. Тенистых мест на грабене нет: в таких условиях волгоградское палящее солнце может доставить немало проблем. По этой же причине не стоит забывать дома солнцезащитный крем.
Обувь лучше всего брать закрытую — лазать по склонам в шлепанцах удовольствие сомнительное. Если вы планируете отдохнуть у воды, не лишним окажется пляжный зонт для создания дополнительного искусственного тенька. Планируйте свое путешествие заблаговременно, чтобы точно ничего случайно не забыть.
И, конечно, обязательно зарядите свои телефоны и фотоаппараты, потому что красоты Александровского грабена, пожалуй, никого не ставят равнодушным. После такого путешествия ваш семейный альбом гарантировано пополниться десятками новых фотографий.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».