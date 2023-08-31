Глава области, граничащей с Белгородской, предложил перекрывать канализацию за долги

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил оригинальный способ решения проблем с задолженностями жителей за услуги ЖКХ. Глава соседнего региона считает, что поможет перекрытие канализации.
Куряне задолжали более 1,2 млрд рублей, пишет издание. Старовойт озвучил своё предложение и отметил, что так решались проблемы с долгами в Санкт-Петербурге.
«Отключить тепло, конечно, нельзя, но перекрыть стояк канализации можно. На второй день погашается задолженность! Один день с ведром походишь, а потом идёшь и гасишь задолженность. Творчески надо подходить!» — отметил глава региона.
Старовойт уверен, что долг формируется в отдельных муниципальных образованиях, и говорит, что необходимо оценивать точечно. Также он добавил, что из-за таких долгов возможен тот вариант, что сети ремонтироваться не будут. А зимой коммунальщикам экстренно придётся устранять аварии и порывы.