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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

Курский губернатор Старовойт предложил перекрывать канализацию за долги

Глава области, граничащей с Белгородской, предложил перекрывать канализацию за долги

31 августа 2023, 13:55
Фото: Midjourney

Курский губернатор Старовойт предложил перекрывать канализацию за долги

Роман Старовойт предложил решить проблему задолженностей по ЖКХ оригинальным способом. По словам главы региона, подобную уловку использовали власти в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Курские известия».
Сюжет
ЖКХ

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил оригинальный способ решения проблем с задолженностями жителей за услуги ЖКХ. Глава соседнего региона считает, что поможет перекрытие канализации.

Куряне задолжали более 1,2 млрд рублей, пишет издание. Старовойт озвучил своё предложение и отметил, что так решались проблемы с долгами в Санкт-Петербурге.

«Отключить тепло, конечно, нельзя, но перекрыть стояк канализации можно. На второй день погашается задолженность! Один день с ведром походишь, а потом идёшь и гасишь задолженность. Творчески надо подходить!» — отметил глава региона.

Старовойт уверен, что долг формируется в отдельных муниципальных образованиях, и говорит, что необходимо оценивать точечно. Также он добавил, что из-за таких долгов возможен тот вариант, что сети ремонтироваться не будут. А зимой коммунальщикам экстренно придётся устранять аварии и порывы.

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#Город#Общество#Курская область#ЖКХ#Канализация#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Задолженности
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