Экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна заметили на рынке с тамбовским губернатором

Сам Галдун объяснял, в чём была необходимость изменений. Дело в том, что на Щорса скорость общественного транспорта в 2019 году здесь снизилась до 8 км/ч в пиковые часы. Это могло привести к коллапсу на дороге. Именно поэтому власти и решились на реновацию.