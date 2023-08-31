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Юрий Галдун

Экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна заметили на рынке с тамбовским губернатором

31 августа 2023, 12:24
Фото: страница Юрия Галдуна в соцсети
Юрий Галдун
Бывший градоначальник рассказал о планах работы с местным рынком. Соответствующее видео глава Тамбовской области Максим Егоров опубликовал в своём Telegram-канале.

Экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна заметили с тамбовским губернатором Максимом Егоровым. Бывший градоначальник рассказывал главе региона о планах по работе с рынком, которому требуется реконструкция.

На минувшей неделе стало известно, что Галдун перешёл на работу в Тамбов. 21 августа чиновник возглавил компанию «Новый рынок». Белгородцам же экс-мэр запомнился одним из наиболее ярких руководителей города.

Одним из самых обсуждаемых проектов, когда Юрий Галдун руководил городской администрацией, была реконструкция улицы Щорса. Как заявил ранее губернатор Вячеслав Гладков, он считает это ошибкой.

Сам Галдун объяснял, в чём была необходимость изменений. Дело в том, что на Щорса скорость общественного транспорта в 2019 году здесь снизилась до 8 км/ч в пиковые часы. Это могло привести к коллапсу на дороге. Именно поэтому власти и решились на реновацию.

Юрий Галдун и Максим Егоров на рынке в Тамбове
Видео: страница Максима Егорова в соцсети
Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна
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