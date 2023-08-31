Экс-чиновник из Иркутска, которого называли преемником Полежаева, приехал в Белгород

Сергей Довгалюк и Вячеслав Гладков проверили восстановление домов в Шебекино

Довгалюка заметили на фото с губернатором во время поездки в Шебекинский горокруг. На снимки обратил внимание Telegram-канал «БелТру». Ранее сообщалось, что Сергей Довгалюк может занять место Константина Полежаева в белгородском правительстве. Однако сам он эту информацию не подтвердил.