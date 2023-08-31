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Published Сегодня, 12:51

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Сергей Довгалюк, Вячеслав Гладков и Владимир Жданов в Шебекинском горокруге

Экс-чиновник из Иркутска, которого называли преемником Полежаева, приехал в Белгород

31 августа 2023, 12:51
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Сергей Довгалюк, Вячеслав Гладков и Владимир Жданов в Шебекинском горокруге

Сергей Довгалюк и Вячеслав Гладков проверили восстановление домов в Шебекино

Довгалюка заметили на фото с губернатором во время поездки в Шебекинский горокруг. На снимки обратил внимание Telegram-канал «БелТру». Ранее сообщалось, что Сергей Довгалюк может занять место Константина Полежаева в белгородском правительстве. Однако сам он эту информацию не подтвердил.
Сюжет
ЖКХ

В Белгородскую область приехал Сергей Довгалюк — бывший заместитель главы Иркутской области. Его заметили вместе с губернатором Вячеславом Гладковым: вместе с другими чиновниками они проверяли процесс восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

Сергей Довгалюк проработал меньше девяти месяцев в должности вице-губернатора Иркутской области. Последним его рабочим днём было 17 августа. Сообщалось, что чиновник может переехать в один из приграничных регионов.

«Фонарь» писал, что Сергей Довгалюк может стать новым заместителем губернатора Белгородской области по ЖКХ. Однако сам он не стал подтверждать эту информацию «Открытому Белгороду».

На момент написания заметки должность замгубернатора по ЖКХ на сайте регионального правительства оставалась вакантной. При этом ранее сообщалось, что новый чиновник должен приступить к работе 31 августа.

В должности замгубернатора по ЖКХ ранее работал Константин Полежаев. В начале июля стало известно о его увольнении, а уже в конце месяца его задержали силовики. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Вину Полежаев признал.

Сергей Довгалюк, Вячеслав Гладков и Владимир Жданов в Шебекинском горокруге Сергей Довгалюк, Вячеслав Гладков и Владимир Жданов в Шебекинском горокруге
Сергей Довгалюк и Вячеслав ГладковСергей Довгалюк и Вячеслав Гладков
Сергей Довгалюк, Вячеслав Гладков и Владимир Жданов в Шебекинском горокруге
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Задержанного Полежаева в белгородском правительстве может заменить иркутский чиновник
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