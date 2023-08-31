Дом и инфраструктурный объект пострадали из-за обстрелов в Белгородской области

По Дроновке выпустили пять снарядов, по окраине хутора Байрак — девять, а по Сподарюшино — 20. Никто не пострадал. В Сподарюшино повредило ЛЭП, однако вскоре её восстановили. В Безыменском сельском поселении дрон-камикадзе повредил недействующий объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.