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Published Сегодня, 08:29

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Разрушения от обстрела, архивное фото

Дом и инфраструктурный объект пострадали из-за обстрелов в Белгородской области

31 августа 2023, 08:29
Фото: 1MI
Разрушения от обстрела, архивное фото

Почти 80 прилётов за сутки зафиксировали в Белгородской области

Дом пострадал во время работы ПВО над Масловой Пристанью. Также разрушения зафиксировали в Грайворонском горокруге — повреждён недействующий объект инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Четыре приграничных района обстреляли 30 августа в Белгородской области. Есть разрушения.

Белгородский район

По Щетиновке выпустили девять снарядов, а Солнцевку атаковал дрон-камикадзе. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Восемь прилётов зафиксировали в хуторе Старый. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский горокруг

По Дроновке выпустили пять снарядов, по окраине хутора Байрак — девять, а по Сподарюшино — 20. Никто не пострадал. В Сподарюшино повредило ЛЭП, однако вскоре её восстановили. В Безыменском сельском поселении дрон-камикадзе повредил недействующий объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Шебекинский горокруг

19 прилётов зафиксировали в Новой Таволжанке. Никто не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи. Свет у жителей уже есть. В общем шесть прилётов насчитали в Шамино, Ленинском и хуторе Панков. Без последствий.

Система ПВО сработала над Масловой Пристанью. В частном доме повредило кровлю.

Сбитые БПЛА и пострадавшие от обстрела дома: что произошло в Белгородской области
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