Дом и инфраструктурный объект пострадали из-за обстрелов в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:32
Четыре приграничных района обстреляли 30 августа в Белгородской области. Есть разрушения.
По Щетиновке выпустили девять снарядов, а Солнцевку атаковал дрон-камикадзе. Обошлось без последствий.
Восемь прилётов зафиксировали в хуторе Старый. Пострадавших и разрушений нет.
По Дроновке выпустили пять снарядов, по окраине хутора Байрак — девять, а по Сподарюшино — 20. Никто не пострадал. В Сподарюшино повредило ЛЭП, однако вскоре её восстановили. В Безыменском сельском поселении дрон-камикадзе повредил недействующий объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
19 прилётов зафиксировали в Новой Таволжанке. Никто не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи. Свет у жителей уже есть. В общем шесть прилётов насчитали в Шамино, Ленинском и хуторе Панков. Без последствий.
Система ПВО сработала над Масловой Пристанью. В частном доме повредило кровлю.