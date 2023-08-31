Четыре дома пострадали в результате нового обстрела приграничья

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
31 августа ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. В населённом пункте зафиксировали пять прилётов.
Есть повреждения в четырёх домах. Осколками повреждены крыши, окна и фасады. Глава региона Роман Старовойт заверил, что владельцам домов помогут с ремонтом.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что на минувшей неделе при обстреле Елизаветовки в Курской области пострадали двое мирных жителей. Один из них скончался в больнице.
Тем временем в Белгородской области только за минувшие сутки насчитали почти 80 прилётов. В результате работы ПВО пострадал дом в Масловой Пристани, обстрелами повредило линии электропередачи, а дрон-камикадзе атаковал недействующий объект инфраструктуры.