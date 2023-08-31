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Курский посёлок Тёткино вновь попал под обстрел

Четыре дома пострадали в результате нового обстрела приграничья

31 августа 2023, 14:59
Фото: 1MI

Курский посёлок Тёткино вновь попал под обстрел

В населённом пункте в Глушковском районе зафиксировали пять прилётов. Есть разрушения, пишут «Курские известия».

31 августа ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. В населённом пункте зафиксировали пять прилётов.

Есть повреждения в четырёх домах. Осколками повреждены крыши, окна и фасады. Глава региона Роман Старовойт заверил, что владельцам домов помогут с ремонтом.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что на минувшей неделе при обстреле Елизаветовки в Курской области пострадали двое мирных жителей. Один из них скончался в больнице.

Тем временем в Белгородской области только за минувшие сутки насчитали почти 80 прилётов. В результате работы ПВО пострадал дом в Масловой Пристани, обстрелами повредило линии электропередачи, а дрон-камикадзе атаковал недействующий объект инфраструктуры.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Черноземье#Инна Рогова#Роман Старовойт#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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