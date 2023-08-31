Будет жарко: до +31 ˚С обещают синоптики в Белгородской области в День знаний

Небольшое похолодание ожидается в областном центре в субботу, 2 сентября. Ночью будет облачно, пройдёт небольшой дождь. Температура опустится до +16 ˚С. Днём без осадков, воздух прогреется до +25 ˚С. 3 сентября, в конце недели, в тёмное время суток до +13 ˚С. Днём также +25 ˚С, без осадков.