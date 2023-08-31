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Осень в Белгородской области начнётся с жары

Будет жарко: до +31 ˚С обещают синоптики в Белгородской области в День знаний

31 августа 2023, 13:58
Фото: 1MI

Осень в Белгородской области начнётся с жары

Завтра, 1 сентября, ожидается переменная облачность. Днём местами пройдут кратковременные дожди. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В День знаний в Белгородской области пройдёт небольшой дождь, но будет жарко. 1 сентября в регионе установится переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём западный с порывами 8-13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +11…+16 ˚С. Днём воздух прогреется до +26…+31 ˚С.

Первый день осени в Белгороде пройдёт без осадков. Ночью похолодает до +15 ˚С. Днём синоптики обещают до +31 ˚С.

Небольшое похолодание ожидается в областном центре в субботу, 2 сентября. Ночью будет облачно, пройдёт небольшой дождь. Температура опустится до +16 ˚С. Днём без осадков, воздух прогреется до +25 ˚С. 3 сентября, в конце недели, в тёмное время суток до +13 ˚С. Днём также +25 ˚С, без осадков.

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