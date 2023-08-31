Бронеплёнку для школ Белгородской области будут везти до середины сентября

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Белгородка Мария обратилась к губернатору с вопросом об обеспечении безопасности в Беловской средней школе Белгородского района: окна не оклеены, мешки с песком не уложены, к тому же детей собираются учить на последнем этаже школы, тогда как министр образования области Андрей Милёхин говорил о том, что последние этажи школ не будут использовать для обучения детей.
Губернатор ответил, что речь шла о зданиях выше двух этажей. Школа же в Беловском двухэтажная. Но, как бы то ни было, именно родительское сообщество и администрации школ принимают решение о том, как будут учиться дети в каждой конкретной школе с точки зрения обеспечения их безопасности. Поэтому Андрей Милехин в ближайшее время выедет в Беловское и обсудит с родителями этот вопрос.
По поводу плёнки. Плёнка ещё не вся поступила, её в таком объёме в Российской Федерации не производят, закупаем за границей. Поэтому во второй половине сентября поступит оставшаяся плёнка и сразу будет оклеивать окна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в конце августа бронеплёнка поступила в 53 школы Белгорода, до конца лета мэр города обещал завершить работы по оклеиванию окон школ и детских садов областного центра. Также он рассказал, что мешки с песком закрывают окна первых этажей в школах не везде, а лишь по пути следования детей в укрытия для обеспечения их безопасности на случай обстрела.