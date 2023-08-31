Бронеплёнку для школ Белгородской области будут везти до середины сентября

Губернатор ответил, что речь шла о зданиях выше двух этажей. Школа же в Беловском двухэтажная. Но, как бы то ни было, именно родительское сообщество и администрации школ принимают решение о том, как будут учиться дети в каждой конкретной школе с точки зрения обеспечения их безопасности. Поэтому Андрей Милехин в ближайшее время выедет в Беловское и обсудит с родителями этот вопрос.