Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Бронеплёнку для школ Белгородской области будут везти до середины сентября

Бронеплёнку для школ Белгородской области будут везти до середины сентября

31 августа 2023, 17:20
Фото: Bel.ru
В ходе последнего летнего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков объявил о том, что в регион поступила ещё не вся бронеплёнка для школ. Её будут везти из-за границы до середины сентября.
Сюжет
Школы

Белгородка Мария обратилась к губернатору с вопросом об обеспечении безопасности в Беловской средней школе Белгородского района: окна не оклеены, мешки с песком не уложены, к тому же детей собираются учить на последнем этаже школы, тогда как министр образования области Андрей Милёхин говорил о том, что последние этажи школ не будут использовать для обучения детей.

Губернатор ответил, что речь шла о зданиях выше двух этажей. Школа же в Беловском двухэтажная. Но, как бы то ни было, именно родительское сообщество и администрации школ принимают решение о том, как будут учиться дети в каждой конкретной школе с точки зрения обеспечения их безопасности. Поэтому Андрей Милехин в ближайшее время выедет в Беловское и обсудит с родителями этот вопрос.

По поводу плёнки. Плёнка ещё не вся поступила, её в таком объёме в Российской Федерации не производят, закупаем за границей. Поэтому во второй половине сентября поступит оставшаяся плёнка и сразу будет оклеивать окна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в конце августа бронеплёнка поступила в 53 школы Белгорода, до конца лета мэр города обещал завершить работы по оклеиванию окон школ и детских садов областного центра. Также он рассказал, что мешки с песком закрывают окна первых этажей в школах не везде, а лишь по пути следования детей в укрытия для обеспечения их безопасности на случай обстрела.

Бронеплёнка поступила в 53 школы Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкойШкольная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкойГубернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах
#Белгородская область#Белгородский район#Образование#Безопасность#Школы#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Бронеплёнка
Подпишитесь
Белгородские следователи разберутся в деле массажиста больницы и 14-летней девочки
Сегодня, 14:21
«Требуют дизайнерских решений»: Гладков — о проблемах восстановления жилья шебекинцев
Сегодня, 13:10
Продлят или изменят: что будет с маршрутами автобусов в Белгородской агломерации
Сегодня, 14:12
Что известно о тлеющем с весны мусоре на шебекинском полигоне?
Сегодня, 16:59
Видео. «Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: кого задержали и что нашли
Сегодня, 09:03