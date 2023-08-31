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Белгородцев предупредили о возможных задержках в движении автобуса № 25

Белгородцев, планирующих поездки на улицу Новую, предупредили о задержках автобуса

31 августа 2023, 09:53
Фото: 1MI

Белгородцев предупредили о возможных задержках в движении автобуса № 25

Задержки могут быть вызваны временным светофором, который установили в связи со строительством водопровода по улице 3-я Шоссейная. Об этом сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Автобусы по маршруту №25 «Железнодорожный вокзал — улица Новая» в Белгороде начнут курсировать с задержкой. Это связано со строительством водопровода по улице 3-я Шоссейная. На участке временно установят светофор.

Как сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области, ограничения начнут действовать с 4 сентября. Завершат работы к 4 октября. Белгородцев попросили учитывать ситуацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что с 1 января в Белгороде изменится маршрут автобусов №2. Сейчас автобус курсирует от ж/д вокзала, по улице Преображенской, через Свято-Троицкий бульвар до «технолога», а затем в обратном направлении. С нового года автобус будет ездить по своему старому маршруту. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Снова по Губкина и Королёва: в Белгороде изменится маршрут автобусов №2
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