Белгородцев, планирующих поездки на улицу Новую, предупредили о задержках автобуса

Ранее сообщалось, что с 1 января в Белгороде изменится маршрут автобусов №2. Сейчас автобус курсирует от ж/д вокзала, по улице Преображенской, через Свято-Троицкий бульвар до «технолога», а затем в обратном направлении. С нового года автобус будет ездить по своему старому маршруту. Подробнее — в материале Бел.Ру.