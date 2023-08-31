Белгородцев, планирующих поездки на улицу Новую, предупредили о задержках автобуса

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Автобусы по маршруту №25 «Железнодорожный вокзал — улица Новая» в Белгороде начнут курсировать с задержкой. Это связано со строительством водопровода по улице 3-я Шоссейная. На участке временно установят светофор.
Как сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области, ограничения начнут действовать с 4 сентября. Завершат работы к 4 октября. Белгородцев попросили учитывать ситуацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что с 1 января в Белгороде изменится маршрут автобусов №2. Сейчас автобус курсирует от ж/д вокзала, по улице Преображенской, через Свято-Троицкий бульвар до «технолога», а затем в обратном направлении. С нового года автобус будет ездить по своему старому маршруту. Подробнее — в материале Бел.Ру.