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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Алкоголь

Белгородцев ожидает традиционный запрет 1 сентября

31 августа 2023, 11:33
Фото: 1MI
Алкоголь

В День знаний белгородцы не смогут купить алкоголь

Традиционно 1 сентября в регионе не будут продавать спиртные напитки, за исключением кафе и ресторанов.

1 сентября белгородцы не смогут купить алкоголь в магазинах. Традиционно продажа спиртных напитков в День знаний в регионе запрещена. Исключением в этом случае стали только заведения общепита.

Запрет продажи алкоголя действует, согласно закону №71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Добавим, что аналогичный запрет действует в Белгородской области и 11 сентября. В этот день отмечают Всероссийский день трезвости.

Ранее в Сети публиковали статистику, которая гласит, что в год каждый житель Белгородской области в среднем выпивает 5,38 литра спирта. Как выяснилось, белгородцы пьют меньше, чем жители соседних Курской и Воронежской областей, а также Брянской области.

Без крепучки и слабоалкогольных: белгородцам не продадут алкоголь 1 и 11 сентября
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#Белгородская область#Алкоголь#Запрет#Общепит#Магазины#День знаний#Всероссийский день трезвости#Белгород#Наталья Корявых#Розничная продажа
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