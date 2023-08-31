Белгородцев ожидает традиционный запрет 1 сентября

Ранее в Сети публиковали статистику, которая гласит, что в год каждый житель Белгородской области в среднем выпивает 5,38 литра спирта. Как выяснилось, белгородцы пьют меньше, чем жители соседних Курской и Воронежской областей, а также Брянской области.