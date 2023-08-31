Белгородцев ожидает традиционный запрет 1 сентября

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
1 сентября белгородцы не смогут купить алкоголь в магазинах. Традиционно продажа спиртных напитков в День знаний в регионе запрещена. Исключением в этом случае стали только заведения общепита.
Запрет продажи алкоголя действует, согласно закону №71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Добавим, что аналогичный запрет действует в Белгородской области и 11 сентября. В этот день отмечают Всероссийский день трезвости.
Ранее в Сети публиковали статистику, которая гласит, что в год каждый житель Белгородской области в среднем выпивает 5,38 литра спирта. Как выяснилось, белгородцы пьют меньше, чем жители соседних Курской и Воронежской областей, а также Брянской области.