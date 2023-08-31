Белгородэнерго увеличило мощность для капитально отремонтированных школ и детсадов

Дополнительные мощности общим объемом 1,8 мегаватт получили десять школ и десять детских садов региона. Это школы в селах Орлик, Лозное и Ольшанка Чернянского района, в Губкине, в Старом Осколе, четыре школы и лицей №9 в Белгороде. А также детские сады в Алексеевке, пять учреждений в Белгороде, по одному в Прохоровке и Старом Осколе, сад в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.