«Ахмат» и МВД провели рейд в приграничье, а Довгалюк приехал в Белгородскую область

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Полицейские, пограничники и бойцы батальона «Запад-Ахмат» вышли в рейд в белгородском приграничье. Силовики задержали пятерых предполагаемых диверсантов. Всего проверено 119 домов, в том числе 20 нежилых. Рейды также затронули магазины, места проживания иностранцев и транспорт.
По итогам проверок задержали пятерых человек. Теперь их проверяют на возможную причастность к диверсионно-разведывательной деятельности.
Однако силовики обнаружили и другие нарушения. Они изъяли более 120 литров спиртного и 45 блоков сигарет, которые имели признаки контрафактной продукции.
Профилактические рейды на территории региона продолжатся. Проверки направлены на поддержание стабильной обстановки и недопущение проникновения ДРГ в область, пояснили в МВД.
Бойцы батальона «Ахмат» начали работать в Белгородской области с 15 июня. На тот момент они укреплялись в Нехотеевке. Также военнослужащие заступили на дежурства в Грайворонском горокруге.
Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету». В областной центр приедет рок-группа «Цветы». На концерт потратят практически 1,5 млн рублей. Договор с исполнителями заключили 29 августа. Заказчиком выступает Дирекция фестивалей Белгорода.
Ранее сообщалось, что оформление цветочного праздника в областном центре обойдётся в 13,9 млн рублей. Эти деньги потратят на арт-объект «Фонтан» и цветочное оформление клумб и акцентных цветников. Контракт заключили с единственным подрядчиком.
Также для фестиваля закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями. На это выделили 2,3 млн рублей. Арт-объект состоит из скульптурных композиций «Девушка на сфере» и «Кран», водоёма, освещения и декоративных растений. Кроме того, к празднику на главной аллее парка Победы в областном центре высадят 14 тысяч хризантем.
В Белгородскую область приехал бывший чиновник из Иркутска, который работал там вице-губернатором. Сергея Довгалюка заметили вместе с главой региона Вячеславом Гладковым в Шебекинском горокруге. Они проверяли процесс восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.
Утверждалось, что Довгалюк займёт место задержанного Константина Полежаева, который ранее был замгубернатора по ЖКХ. О том, что экс-чиновник может стать новым заместителем губернатора Белгородской области, писали в белгородских СМИ. Примечательно, что одной из редакций иркутский чиновник не стал подтверждать эту информацию.
Добавим, что в должности замгубернатора Сергей Довгалюк работал менее девяти месяцев. Он уволился из иркутского правительства 17 августа. Тогда же в СМИ писали, что он может переехать на работу в приграничный регион.