«Ахмат» и МВД провели рейд в приграничье, а Довгалюк приехал в Белгородскую область

Также для фестиваля закупили «Сад-павильон» с водоёмом и растениями. На это выделили 2,3 млн рублей. Арт-объект состоит из скульптурных композиций «Девушка на сфере» и «Кран», водоёма, освещения и декоративных растений. Кроме того, к празднику на главной аллее парка Победы в областном центре высадят 14 тысяч хризантем.