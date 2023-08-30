Жара не отступит из Белгородской области в последний день лета

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Жаркая погода сохранится в Белгородской области в последний день лета. 31 августа на территории региона ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.
Синоптики обещают в регионе юго-восточный ветер. Ночью порывы до 3-8 м/с, днём — до 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +10…+15 ˚С. Днём воздух прогреется до +25…+30 ˚С.
В Белгороде 31 августа без осадков. Ночью ожидается до +14 ˚С. Днём потеплеет до +29 ˚С. В пятницу, в день начала учебного года, ожидается до +16 ˚С ночью и до +30 ˚С днём. Без осадков.
В выходные в областном центре будет облачно с прояснениями и без осадков. В субботу, 2 сентября, ночью +16 ˚С, днём +26 ˚С. В воскресенье в ночное время +13 ˚С, без осадков. Днём воздух прогреется до +26 ˚С.