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Жара в Белгородской области

Жара не отступит из Белгородской области в последний день лета

30 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
Жара в Белгородской области
31 августа воздух прогреется до +30 ˚С. Дождей при этом не ожидается. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Жаркая погода сохранится в Белгородской области в последний день лета. 31 августа на территории региона ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Синоптики обещают в регионе юго-восточный ветер. Ночью порывы до 3-8 м/с, днём — до 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +10…+15 ˚С. Днём воздух прогреется до +25…+30 ˚С.

В Белгороде 31 августа без осадков. Ночью ожидается до +14 ˚С. Днём потеплеет до +29 ˚С. В пятницу, в день начала учебного года, ожидается до +16 ˚С ночью и до +30 ˚С днём. Без осадков.

В выходные в областном центре будет облачно с прояснениями и без осадков. В субботу, 2 сентября, ночью +16 ˚С, днём +26 ˚С. В воскресенье в ночное время +13 ˚С, без осадков. Днём воздух прогреется до +26 ˚С.

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