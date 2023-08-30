Вышел из дома и не вернулся: в Белгородской области ищут 45-летнего мужчину

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В Белгородской области снова пропал человек. Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 45-летнего Сергея Шеханина. 29 августа он ушёл из дома в селе Дальняя Игуменка Корочанского района и не вернулся.
Рост белгородца — 183 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые короткие, глаза голубые. Мужчина носит усы и бороду. В день исчезновения на белгородце была серая футболка с сине-белыми полосками, тёмные штаны и синие шлёпанцы.
Всех, кому что-нибудь известно о пропавшем, просят обращаться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ). Также можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
Ранее сообщалось, что в Белгороде пропала 21-летняя девушка. Местонахождение 21-летней горожанки было неизвестно с 17 августа. Однако спустя время появилась информация, что её нашли живой.