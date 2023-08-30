Вячеслав Гладков рассказал о питании детей участников СВО в школах

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
«Я участник СВО. Есть информация, что дети участников СВО в школе обедают бесплатно. Это так или информация неверная?» — спросил белгородец Владимир.
Вячеслав Гладков ответил, что бесплатное школьное питание детям участников спецоперации действительно полагается, но в Белгородской области власти решили выплачивать мамам детей денежные компенсации за него из областного бюджета. Такое решение приняли сами родители.
Почему мы не оплачиваем сразу школе? Кто-то оплачивает питание, кто-то по каким-то причинам этого не делает, потому что есть ограничения, например, по здоровью. В целом питание бесплатное, но через компенсацию из областного бюджета. И деньги приходят ежемесячно вашей жене.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, во время очного обучения детей в школах обеспечат горячим питанием. В дни смешанного формата обучения родителям выдадут продуктовые наборы для питания школьников дома.