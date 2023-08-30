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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Вячеслав Гладков рассказал о питании детей участников СВО в школах

Вячеслав Гладков рассказал о питании детей участников СВО в школах

30 августа 2023, 16:45
Фото: Midjourney
С 1 сентября часть школ в приграничных районах Белгородской области возвращается к очному обучению, поэтому губернатора спросили о бесплатном питании детей участников СВО во время уроков. Глава региона подтвердил действие льготы.
Сюжет
Льготы

«Я участник СВО. Есть информация, что дети участников СВО в школе обедают бесплатно. Это так или информация неверная?» — спросил белгородец Владимир.

Вячеслав Гладков ответил, что бесплатное школьное питание детям участников спецоперации действительно полагается, но в Белгородской области власти решили выплачивать мамам детей денежные компенсации за него из областного бюджета. Такое решение приняли сами родители.

Почему мы не оплачиваем сразу школе? Кто-то оплачивает питание, кто-то по каким-то причинам этого не делает, потому что есть ограничения, например, по здоровью. В целом питание бесплатное, но через компенсацию из областного бюджета. И деньги приходят ежемесячно вашей жене.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, во время очного обучения детей в школах обеспечат горячим питанием. В дни смешанного формата обучения родителям выдадут продуктовые наборы для питания школьников дома.

В дни очного обучения белгородские школьники будут получать горячее питание
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#Белгородская область#Образование#Льготы#Белгород#Вячеслав Гладков#Участник СВО#Артем Черненко#Дети СВО
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