ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: последствия устранят после согласования с Минобороны

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Под очередной обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал, но есть повреждения.
В результате обстрела повредило линию электропередачи. В связи с этим частично нет света в Новой Таволжанке и полностью — в Муроме. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, когда на это дадут разрешение в Минобороны РФ.
Вечером 28 августа Новая Таволжанка также была под обстрелом. Осколками снарядов повредило три частных дома. Там посекло фасады и выбило окна. Ещё один снаряд попал в сарай — разрушена крыша.
25 августа по селу выпустили восемь миномётных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца. В тот же день в Шебекинском горокруге в посёлке Красное из-за атаки ВСУ погиб крупный рогатый скот.