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ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: последствия устранят после согласования с Минобороны

30 августа 2023, 07:43
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Обошлось без пострадавших. Есть повреждения, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под очередной обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал, но есть повреждения.

В результате обстрела повредило линию электропередачи. В связи с этим частично нет света в Новой Таволжанке и полностью — в Муроме. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, когда на это дадут разрешение в Минобороны РФ.

Вечером 28 августа Новая Таволжанка также была под обстрелом. Осколками снарядов повредило три частных дома. Там посекло фасады и выбило окна. Ещё один снаряд попал в сарай — разрушена крыша.

25 августа по селу выпустили восемь миномётных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца. В тот же день в Шебекинском горокруге в посёлке Красное из-за атаки ВСУ погиб крупный рогатый скот.

Белгородская область попала под новый обстрел ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Электроэнергия#Новая таволжанка#Лэп#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минобороны#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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