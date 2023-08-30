Вслед за Перцевым: глава Разумного под Белгородом покидает пост после семи лет работы

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Василий Чамкаев покидает пост главы посёлка Разумное в Белгородском районе. В этой должности чиновник проработал в течение семи лет. Его место в качестве временно исполняющего обязанности главы займёт его заместитель.
Как пишет издание, Чамкаев уходит работать в бизнес. Такие планы, по информации редакции, у него были ещё до ухода бывшего главы Белгородского района Владимира Перцева, с увольнением чиновника они не связаны.
28 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе Перцева с должности руководителя муниципалитета. Чиновник уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. На какую именно, так и не уточнили.
Добавим, что главой администрации района Владимир Перцев был с 2020 года. До него главой Белгородского района был Анатолий Попков. Последнего ранее признали виновным в получении взяток и незаконном хранении оружия. Попкова приговорили к 11 годам колонии, обжаловать приговор он не смог.