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Василий Чамкаев

Вслед за Перцевым: глава Разумного под Белгородом покидает пост после семи лет работы

30 августа 2023, 14:05
Фото: страница Василия Чамкаева в соцсети
Василий Чамкаев

Чамкаев покидает пост главы Разумного в Белгородском районе

Василий Чамкаев покидает пост главы посёлка, поскольку уходит работать в бизнес. Руководить Разумным временно будет его заместитель, сообщает «Фонарь».

Василий Чамкаев покидает пост главы посёлка Разумное в Белгородском районе. В этой должности чиновник проработал в течение семи лет. Его место в качестве временно исполняющего обязанности главы займёт его заместитель.

Как пишет издание, Чамкаев уходит работать в бизнес. Такие планы, по информации редакции, у него были ещё до ухода бывшего главы Белгородского района Владимира Перцева, с увольнением чиновника они не связаны.

28 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уходе Перцева с должности руководителя муниципалитета. Чиновник уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. На какую именно, так и не уточнили.

Добавим, что главой администрации района Владимир Перцев был с 2020 года. До него главой Белгородского района был Анатолий Попков. Последнего ранее признали виновным в получении взяток и незаконном хранении оружия. Попкова приговорили к 11 годам колонии, обжаловать приговор он не смог.

Перцев прокомментировал свой уход с должности главы Белгородского района
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