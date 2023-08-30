В соседнем с Белгородской областью регионе беспилотник ВСУ прилетел в уличный туалет

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
ВСУ днём 30 августа ударили беспилотником самолётного типа по Воронежской области. Аппарат обнаружили и подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, обошлось без пострадавших.
Спустя время глава администрации Семилукского муниципального района Геннадий Швырков уточнил, что беспилотник сбили в населённом пункте Стрелица. Он же поделился фото с места происшествия. На снимках можно увидеть, что пострадал уличный туалет.
Швырков заверил, что надворные постройки восстановят в ближайшее время.
Напомним, что с ночи беспилотники также атаковали Псковскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую, Рязанскую, Московскую области, а также Севастополь. В некоторых регионах есть разрушения.