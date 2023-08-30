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Updated Сегодня, 14:40

Беспилотник ВСУ уничтожил уличный туалет

В соседнем с Белгородской областью регионе беспилотник ВСУ прилетел в уличный туалет

30 августа 2023, 14:38
Фото: страница Геннадия Швыркова в соцсети
Беспилотник ВСУ уничтожил уличный туалет

Беспилотник ВСУ уничтожил сельский туалет в Воронежской области

Об ударе беспилотником по Воронежской области сообщил губернатор Александр Гусев. Спустя время глава Семилукского района Геннадий Швырков опубликовал фото с места удара — разрушен уличный туалет.

ВСУ днём 30 августа ударили беспилотником самолётного типа по Воронежской области. Аппарат обнаружили и подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, обошлось без пострадавших.

Спустя время глава администрации Семилукского муниципального района Геннадий Швырков уточнил, что беспилотник сбили в населённом пункте Стрелица. Он же поделился фото с места происшествия. На снимках можно увидеть, что пострадал уличный туалет.

Швырков заверил, что надворные постройки восстановят в ближайшее время.

Напомним, что с ночи беспилотники также атаковали Псковскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую, Рязанскую, Московскую области, а также Севастополь. В некоторых регионах есть разрушения.

Беспилотник ВСУ уничтожил уличный туалет Беспилотник ВСУ уничтожил уличный туалет
Беспилотник ВСУ уничтожил уличный туалет Беспилотник ВСУ уничтожил уличный туалет
Беспилотник ВСУ уничтожил уличный туалет
Фото: страница Геннадия Швыркова в соцсети
В этот раз — не Белгород: что известно о ночной атаке беспилотников на регионы РФ
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