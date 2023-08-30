В найденном на остановке пакете в Белгороде оказалась бутылка с водой

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сегодня, 30 августа, на остановке около универмага «Белгород» в областном центре нашли подозрительный пакет. На место выехали правоохранители. Остановку оцепили. Там же работали кинологи.
Как сообщили Бел.Ру в региональном управлении МВД, в пакете оказалась бутылка с водой. Опасности нет.
В мае в Валуйках на крыше остановки нашли гранату. Место также оцепили.
А в Белгороде правоохранители проверяли оставленный на остановке рюкзак. Там оказались продукты.
В декабре в Северном эвакуировали школу № 2. Ничего опасного в здании в итоге не обнаружили.