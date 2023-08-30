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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В найденном на остановке пакете в Белгороде оказалась бутылка с водой

В найденном на остановке пакете в Белгороде оказалась бутылка с водой

30 августа 2023, 09:18
Фото: 1MI
Об этом Бел.Ру сообщили в региональном управлении МВД. В ведомстве также отметили, что проверку правоохранители провели. Пакет оказался неопасным.

Сегодня, 30 августа, на остановке около универмага «Белгород» в областном центре нашли подозрительный пакет. На место выехали правоохранители. Остановку оцепили. Там же работали кинологи.

Как сообщили Бел.Ру в региональном управлении МВД, в пакете оказалась бутылка с водой. Опасности нет.

В мае в Валуйках на крыше остановки нашли гранату. Место также оцепили.

А в Белгороде правоохранители проверяли оставленный на остановке рюкзак. Там оказались продукты.

В декабре в Северном эвакуировали школу № 2. Ничего опасного в здании в итоге не обнаружили.

В Белгороде оцепили остановку из-за подозрительного пакета
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#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
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