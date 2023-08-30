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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:18

ВСУ атаковали ночью близкие к Белгородской области регионы

В этот раз — не Белгород: что известно о ночной атаке беспилотников на регионы РФ

30 августа 2023, 07:16
Фото: Midjourney

ВСУ атаковали ночью близкие к Белгородской области регионы

С беспилотников атаковали семь регионов. В их числе — расположенные неподалёку от Белгородской Брянская и Орловская области. Известно, что есть разрушения.

Минувшей ночью массированной атаке с применением беспилотников подверглись семь регионов. Где именно нанесли удары и каковы последствия?

Псковская область

Начались атаки с удара по военно-гражданскому аэродрому в Пскове. Ночью местные жители сообщили о взрывах и пожаре, а также о звуках стрельбы. Около 00:30 губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что Минобороны РФ отражает удары беспилотников.

Обошлось без жертв и пострадавших. Пожар ещё ночью локализовали. Известно, что загорелись военно-транспортные самолёты Ил-76.

30 августа аэропорт Пскова работать не будет. Возможно, он возобновит свою деятельность в штатном режиме 31 августа.

Московская область

В Подмосковье минувшей ночью сработала система ПВО. Произошло это в Рузском районе. Уничтожен один из беспилотников, направлявшихся к Москве.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, по состоянию на 4:01 пострадавших и разрушений не выявили.

Брянская область

Три беспилотника самолётного типа сбито над Брянском. Сработала система ПВО. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил в 1:55.

Уже утром глава региона заявил, что в Советском районе Брянска в результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания, было возгорание. В администрации Брянска уточнили, что стёкла выбило в здании следственного управления СК по региону.

После восьми часов утра Богомаз сообщил о ещё одной пресечённой атаке. По его словам, два беспилотника пытались ударить по телебашне. Пожар на месте сбитых БПЛА ликвидировали.

Орловская область

Дроны минувшей ночью атаковали и Орловскую область. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, ПВО в регионе сбила два беспилотника.

Пост главы региона вышел около 2:30 ночи. На тот момент не было информации о пострадавших и разрушениях.

Калужская область

В Калужской области ночью уничтожен беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших среди мирных жителей нет. В результате атаки нарушено остекление жилого дома.

Помимо этого, в Дзержинском районе беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Произошёл пожар, но его быстро ликвидировали

Рязанская область

По информации Минобороны РФ, два беспилотника сбили в Рязанской области. Произошло это около 2:30 и около четырёх часов утра. Комментариев от властей региона на момент публикации не было.

Севастополь

Ночью губернатор Михаил Развожаев сообщил об атаках вражеских беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Он добавил, что все службы находились в боевой готовности.

Второй пост Развожаев выпустил после четырёх часов утра, но точных данных о количестве и типе уничтоженных целей на тот момент до сих пор не было.

Помимо этого, авиация Черноморского флота уничтожила четыре катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщили в Минобороны РФ.

В Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ: фото
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