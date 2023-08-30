В Белгородской области запретили работать в такси людям с судимостью

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Белгородской области разработали новые правила организации транспортного обслуживания легковым такси. Соответствующее постановление опубликовали 28 августа, но в силу оно вступит с 1 сентября. Следить за исполнением постановления будет региональный минтранс.
В документе отразили новые правила организации обслуживания такси. Согласно документу, лицам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещено работать водителями такси. Однако не только эти изменения вступают в силу.
Перевозкой пассажиров можно заняться только с наличием специального разрешения. Его могут выдавать юрлицам, ИП и физическим лицам. Это должно быть отражено в региональном реестре перевозчиков. Разрешения выдаёт областной минтранс. Юрлица и предприниматели получают лицензии на пять лет, физические лица — на пять лет или меньше. Передать разрешение, которое выдаётся в электронном виде, третьим лицам нельзя.
Также сообщается, что платить за получение электронного документа не нужно. Если у организации или физлица отберут разрешение по решению суда, то подавать заявление на повторное его получение можно не ранее чем через год.
Отдельно отмечено, что тарифы по перевозкам устанавливаются самими перевозчиками, если иное не указано в договоре со службой заказа легкового такси. На тариф могут повлиять время суток, день недели, класс комфортности.
Приостановить разрешение могут в нескольких случаях: за неисполнение перевозчиком требований по подаче заявлений, при отсутствии необходимой страховки, при наличии трёх и более неоплаченных штрафов у физлиц.
Более того, лицензию могут и аннулировать. Это происходит при ликвидации юрлица, прекращении предпринимательской деятельности. Забрать разрешение можно в тех случаях, если водитель не имеет водительского стажа в категории «В» более трёх лет. В этот же список включили наличие непогашенных судимостей, а также истечение срока действия разрешения.
Ранее белгородские депутаты уже внесли изменения в организацию работы такси. Областной закон на тот момент привели в соответствие с федеральным законодательством.
Помимо этого, сообщалось, что водителей такси, автобусов, троллейбусов и трамваев обяжут до 1 сентября предоставить справку об отсутствии судимостей или о прекращении уголовного преследования, иначе это грозит увольнением.
Добавим, поездки на такси в российских регионах подорожали на четверть за полгода. В Москве зафиксировали рост в 40%. Одной из причин стал рост цен на авто в условиях санкций.