В Белгородской области запретили работать в такси людям с судимостью

Перевозкой пассажиров можно заняться только с наличием специального разрешения. Его могут выдавать юрлицам, ИП и физическим лицам. Это должно быть отражено в региональном реестре перевозчиков. Разрешения выдаёт областной минтранс. Юрлица и предприниматели получают лицензии на пять лет, физические лица — на пять лет или меньше. Передать разрешение, которое выдаётся в электронном виде, третьим лицам нельзя.