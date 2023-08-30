В Белгородской области столкнулись «шестёрка», «Газель» и КамАЗ: все водители погибли

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Три человека погибли в аварии в Волоконовском районе 30 августа. Смертельное ДТП случилось на 22-м км трассы Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки около 11:00.
Столкнулись ВАЗ-2106, «Газель» и «КамАЗ с прицепом. В результате загорелись последние две машины.
Погибли три человека — водители автомобилей. Пассажиров ни в одной из машин, по предварительным данным, не было.
На месте аварии ограничено движение. Личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что на минувшей неделе в Старооскольском горокруге в ДТП погиб молодой водитель. Тогда на трассе столкнулись ВАЗ-21150, ВАЗ-21101 и «Лада Гранта». В аварии пострадали ещё три человека.
Ещё одно смертельное ДТП ранее случилось в Шебекинском горокруге. Погибла женщина, ещё три человека пострадали, в том числе 7-летний ребёнок.