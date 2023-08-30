Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Смертельная авария в Волоконовском районе

В Белгородской области столкнулись «шестёрка», «Газель» и КамАЗ: все водители погибли

30 августа 2023, 10:25
Фото: УМВД России по Белгородской области
Смертельная авария в Волоконовском районе

Трое водителей погибли в тройном ДТП в Белгородской области

Смертельная авария произошла 30 августа в Волоконовском районе. Пассажиров, по предварительным данным, ни в одной из машин не было, сообщили в региональном УМВД.

Три человека погибли в аварии в Волоконовском районе 30 августа. Смертельное ДТП случилось на 22-м км трассы Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки около 11:00.

Столкнулись ВАЗ-2106, «Газель» и «КамАЗ с прицепом. В результате загорелись последние две машины.

Погибли три человека — водители автомобилей. Пассажиров ни в одной из машин, по предварительным данным, не было.

На месте аварии ограничено движение. Личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что на минувшей неделе в Старооскольском горокруге в ДТП погиб молодой водитель. Тогда на трассе столкнулись ВАЗ-21150, ВАЗ-21101 и «Лада Гранта». В аварии пострадали ещё три человека.

Ещё одно смертельное ДТП ранее случилось в Шебекинском горокруге. Погибла женщина, ещё три человека пострадали, в том числе 7-летний ребёнок.

Смертельная авария в Волоконовском районе Смертельная авария в Волоконовском районе
Смертельная авария в Волоконовском районе Смертельная авария в Волоконовском районе
Смертельная авария в Волоконовском районе Смертельная авария в Волоконовском районе
Смертельная авария в Волоконовском районе
Фото: УМВД России по Белгородской области
Один человек погиб и трое пострадали в аварии под Шебекино в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка погибла в ДТП с КамАЗом под БелгородомЖенщина погибла под колёсами мусоровоза в Старом ОсколеЗа пять месяцев на дорогах Белгородской области погибли 55 человек
#Белгородская область#Происшествия#Водители#Газель#КамАЗ#Гибель#Столкновение#Волоконовский район#Инна Рогова#Смертельное ДТП#Шестёрка
Подпишитесь
Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы № 2 в Белгороде
Сегодня, 10:07
Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы
Сегодня, 11:14
В Белгороде оцепили остановку из-за подозрительного пакета
Сегодня, 08:54
В Белгородской области запретили работать в такси людям с судимостью
Сегодня, 11:28
Что могут сделать с подростками после скандала в Ровеньках Белгородской области?
Сегодня, 06:44
Страшные цифры: в Белгородской области в год убивают свыше 2 тысяч неродившихся детей
Сегодня, 10:13