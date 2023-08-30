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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута

В Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута

30 августа 2023, 14:03
Фото: 1MI
Глава региона Вячеслав Гладков подписал постановление, согласно которому после Нового года в областном центре появятся четыре новых автобусных маршрута. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Согласно документу, маршруты начнут курсировать с 1 января 2024 года. Это:

Маршрут №57 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный 2.1»

Автобусы будут курсировать от проспекта Б.Хмельницкого, по улицам Красноармейская, Каштановая, Семейная, по подъездной и двухуровневой развязке от ул. Красноармейская до микрорайона Юго-Западный 2.

Маршрут №58 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный 2.2 — Юго-западное кладбище»

От ул. Вокзальная, по Белгородскому проспекту, пр. Б.Хмельницкого, ул. Каштановая, Семейная до микрорайона Юго-Западный 2.

Маршрут №137 «Энергомаш — сады „Смородинка“ — с. Шагаровка»

Он будет пролегать от ул. Котлозаводская, по ул. Щорса, через посёлок Дубовое до села Шагаровка.

Маршрут №224 «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Драгунское-75»

От ул. Железнодорожная, по проспекту Ватутина, ул. Победы, проспекта Славы, ул. Вокзальной, по улице Королёва в селе Стрелецкое до села Драгунское.

Подробнее на фото:

Фото: Из постановления правительства Белгородской области

Напомним, с 1 января 2023 года в Белгородской агломерации заработала обновлённая маршрутная сеть. Она состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов — городских и 87 — пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных).

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#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Автобусные маршруты
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