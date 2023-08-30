В Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута

Напомним, с 1 января 2023 года в Белгородской агломерации заработала обновлённая маршрутная сеть. Она состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов — городских и 87 — пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных).