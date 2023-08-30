В Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Согласно документу, маршруты начнут курсировать с 1 января 2024 года. Это:
Маршрут №57 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный 2.1»
Автобусы будут курсировать от проспекта Б.Хмельницкого, по улицам Красноармейская, Каштановая, Семейная, по подъездной и двухуровневой развязке от ул. Красноармейская до микрорайона Юго-Западный 2.
Маршрут №58 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный 2.2 — Юго-западное кладбище»
От ул. Вокзальная, по Белгородскому проспекту, пр. Б.Хмельницкого, ул. Каштановая, Семейная до микрорайона Юго-Западный 2.
Маршрут №137 «Энергомаш — сады „Смородинка“ — с. Шагаровка»
Он будет пролегать от ул. Котлозаводская, по ул. Щорса, через посёлок Дубовое до села Шагаровка.
Маршрут №224 «Рынок „Салют“ — микрорайон Садовый — микрорайон Драгунское-75»
От ул. Железнодорожная, по проспекту Ватутина, ул. Победы, проспекта Славы, ул. Вокзальной, по улице Королёва в селе Стрелецкое до села Драгунское.
Подробнее на фото:
Напомним, с 1 января 2023 года в Белгородской агломерации заработала обновлённая маршрутная сеть. Она состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов — городских и 87 — пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных).